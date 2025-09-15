Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Cụ thể, bệnh nhân nam 72 tuổi, quê Phú Thọ, vốn có tiền sử ung thư khẩu cái mềm (ung thư miệng) được phẫu thuật từ năm 2017.

Đến tháng 4/2025, bệnh nhân xuất hiện cơn đau tại vị trí cũ, đi khám thì phát hiện ung thư tái phát.

Trong quá trình chẩn đoán, bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm 2 loại ung thư khác ở thực quản và đại tràng. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là 3 thể ung thư hoàn toàn khác nhau, không phải di căn.

Nam bệnh nhân 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc (Ảnh: BVCC)

BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông cho biết, sau khi chẩn đoán bệnh, bài toán đặt ra cho toàn ekip "với bệnh nhân tái phát, đồng thời kèm 2 loại ung thư khác nhau phát hiện song song, phải điều trị thế nào cho hợp lý. Vì nếu điều trị tập trung một ung thư sẽ khiến 2 loại ung thư còn lại có thể phát triển và làm nặng giai đoạn bệnh. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân ngay lập tức được tiến hành nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) khối u đại tràng.

Chiến lược điều trị tiếp theo được ê-kíp bác sĩ xây dựng là hoá trị một lần/tuần kết hợp xạ trị đồng thời cả hai vị trí khẩu cái và thực quản, nhằm kiểm soát sự phát triển của khối u.

"Do tuổi cao và phạm vi điều trị rộng, bệnh nhân còn được chỉ định truyền dinh dưỡng, dùng thuốc hỗ trợ chuyển hoá, giảm viêm, giảm đau, truyền máu và nâng đỡ miễn dịch để đảm bảo sức khoẻ theo kịp phác đồ", BS Vi nhấn mạnh.

Sau hơn 4 tháng, quá trình điều trị kết thúc vào cuối tháng 8/2025. Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định, hồi phục nhanh chóng và sẽ được đánh giá lại toàn diện sau một tháng.

Theo BS Vi, việc phát hiện ba ung thư khác nhau, không phải di căn, xuất hiện cùng thời điểm ở một bệnh nhân là cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, những trường hợp phức tạp và tuổi cao như vậy chỉ được chăm sóc giảm nhẹ.

"Hiện nay, nhờ nhiều phương pháp, kỹ thuật hiện đại, những trường hợp hy hữu như bệnh nhân trên vẫn có thể kiểm soát được bệnh, thậm chí còn giữ được chất lượng sống tốt", BS Vi cho hay.

Tác giả: Kim Ngân

Nguồn tin: giadinhonline.vn