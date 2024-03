Nữ ca sĩ 'gây sốt' khi vừa đánh son vừa hát cực mượt trên sân khấu là ai?

Mới đây, cộng đồng mạng đã không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh của một nữ ca sĩ tại buổi tập chương trình cho một đêm nhạc ở Đà Lạt. Diện trang phục kín đáo cũng như đeo kính râm nhưng nhiều người cũng đã nhận ra nữ ca sĩ này không ai xa lạ chính là Phương Linh.

Phương Linh 'gây sốt' khi vừa đánh son vừa hát trên sân khấu

Trong clip, Phương Linh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi vừa hát vừa tranh thủ... đánh son để giúp cho diện mạo thêm phần tươi tắn và xinh đẹp. Tuy đang tập trung đánh son nhưng Phương Linh vẫn thể hiện vô cùng mượt mà những câu hát trong ca khúc Vẫn nhớ của Tuấn Hưng.

Chưa kể, mặc dù để micro ở khoảng cách khá xa nhưng âm lượng giọng hát chay khi phát ra của Phương Linh vẫn rất nội lực và vang vọng, không hề thua kém như khi hát bằng micro. Sau khi đã đánh son xong, nữ ca sĩ đã thể hiện nốt phần còn lại của bài hát này, cách hát nhẹ tênh như đang dạo chơi cùng những nốt nhạc của Phương Linh khiến dân mạng chỉ biết tấm tắc: "Chuẩn ca sĩ thực lực"!

Bên dưới đoạn clip, rất nhiều ý kiến đã thể hiện sự nể phục dành cho giọng hát của Phương Linh, nhiều ý kiến đã cho rằng dù nữ ca sĩ chỉ trưng trổ giọng hát "sương sương" cũng như chưa "bung" hết nội lực nhưng cũng đã đủ khiến dân tình cảm thấy mãn nhãn. Vốn là giọng ca thực lực của làng nhạc Việt, thế nên từng câu hát mà Phương Linh thể hiện vô cùng chuẩn mực, chắc nhịp và vô cùng bay bổng.

Ngoài màn hát chay mượt mà như "nuốt đĩa", Phương Linh còn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng trước nhan sắc xinh đẹp, mặn mà dù đã ở tuổi 40. Với việc ý thức chuyện tập luyện, ăn uống theo chế độ để gìn giữ sắc vóc, Phương Linh còn luôn rất lạc quan, yêu đời và tràn đầy sức sống mỗi khi xuất hiện. Vì thế, dù đã U50, nhưng nữ ca sĩ vẫn rất điệu đà và trẻ đẹp như thuở đôi mươi.

Phương Linh là ai?

Phương Linh (chị gái ca sĩ Phương Ly) là một trong những nữ ca sĩ rất nổi tiếng ở thời điểm tham gia Sao mai điểm hẹn. Bên cạnh việc sở hữu cho mình những bản tình ca nổi tiếng như Cơn gió lạ, Đêm tình yêu,... Nữ ca sĩ còn được xem là "người tình sân khấu" với Hà Anh Tuấn qua những ca khúc đình đám như Thiên đường gọi tên, Cơn mưa tình yêu,...

Gần đây, Phương Linh là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong các đêm nhạc lớn nhỏ, được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ. Đặc biệt, bản cover Anh cứ đi đi của Phương Linh cũng đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, được đông đảo bạn trẻ thử thách hát lại.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn