Nữ ca sĩ Việt Nam ngẫu hứng hát khi du lịch nước ngoài, hàng nghìn người vỗ tay tán thưởng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ ca sĩ Việt Nam ngẫu hứng khoe giọng hát khi đi du lịch tại nước ngoài. Màn khoe giọng được diễn ra tại một nhà hát, nơi có rất nhiều khách du lịch đang tham quan.

Nữ ca sĩ Việt khiến khán giả nước ngoài tán thưởng

Trong đoạn clip, nữ ca sĩ này chính là Đào Tố Loan - Một trong những giọng ca Opera hàng đầu của làng nhạc Việt. Và trong tiết mục ngẫu hứng này, Đào Tố Loan cũng trình diễn một nhạc phẩm Opera nổi tiếng có tên O Mio Babbino Caro.

Mặc dù biểu diễn trong không gian rộng lớn, không có sân khấu và âm thanh hỗ trợ, nhưng ca sĩ Đào Tố Loan lại không hề gặp khó khăn. Trái lại, cô đã khoe được giọng hát cao vút, chắc chắn cùng hàng loạt kỹ thuật hoa mỹ.

Tiết mục ngẫu hứng của nữ ca sĩ đã khiến cho hàng ngàn du khách phải nán chân lại để thưởng thức. Rất nhiều người đã lấy điện thoại ra để quay lại phần thể hiện của cô và liên tục dành những tràng pháo tay tán thưởng sau đó.

Your browser does not support the video tag.

Ca sĩ Đào Tố Loan là ai?

Đào Tố Loan là nữ ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc Opera tại Việt Nam. Cô từng đoạn Giải nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc thính phòng, Giải nhất cuộc thi opera Đông Nam Á tại Singapore (2018), Giải nhất và giải Khán giả bình chọn tại hội thảo Opera Lidal North ở Nhà hát Opera Oslo (2014),...

Năm 2014, cô trở thành nghệ sĩ opera trẻ nhất của Việt Nam tham gia dự án “Transposition” của Na Uy. Hiện nay, Đào Tố Loan là một trong những giọng ca opera hàng đầu Việt Nam. Cô thường xuyên biểu diễn tại các nhà hát lớn trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cô còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đào Tố Loan được đánh giá cao bởi giọng hát Soprano (Nữ cao) màu sắc với âm vực rộng lên đến F6. Cô được xem là một trong những niềm tự hào của nền âm nhạc Việt Nam.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn