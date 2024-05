Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người được xuất viện, bố nghẹn ngào động viên: "Giờ con nằm trên giường bệnh lại là lúc bố được nhìn thấy con nhiều nhất"

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nữ bác sĩ bị cửa kính rơi vào người chính thức xuất viện

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về trường hợp nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán Diễn Châu, Nghệ An) có nguy cơ liệt hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng tại cửa hàng The Coffee House cơ sở Thái Hà (Hà Nội).

Sáng 22/5, tại phòng bệnh Khoa phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), ông Hoàng Văn Thành, bố của bệnh nhân Hoàng Minh Lý thông tin, con gái ông được xuất viện để chuyển đến chuyên khoa phục hồi chức năng.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý sau thời gian điều trị tại bệnh viện

Ông Hoàng Văn Thành chia sẻ dù hiện tại con gái vẫn còn đau nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan:

"Cơ quan bệnh viện K đã có những thăm hỏi động viên và điều trị kịp thời giúp em trải qua thời kỳ chữa bệnh. Em vẫn đau nhiều, ngồi chẳng được đâu nhưng tinh thần rất lạc quan."

Ông Thành cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục cắt cử anh em trong nhà lên Hà Nội đồng hành cùng Lý trong quá trình phục hồi chức năng. Đây là quá trình lâu dài nhưng gia đình ông vẫn có thể yên tâm phần nào bởi có sự hỗ trợ điều trị chuyên môn và giúp đỡ tận tình từ các y bác sĩ.

Ông Hoàng Văn Thành chia sẻ với PV

"Tôi cũng nói với con, bình thường mỗi năm con chỉ có thể về nhà một tháng. Trừ hồi nhỏ chăm con, giờ con nằm trên giường bệnh lại là lúc bố được nhìn thấy con nhiều nhất," - bố của bác sĩ Lý không khỏi nghẹn ngào.

Về vấn đề thoả thuận với The Coffee House, ông Thành cho biết đã uỷ quyền cho luật sư giải quyết. Đồng thời cũng khẳng định hai bên đã đi đến thống nhất và giải quyết thoả đáng.

Bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Lý chức năng thần kinh, bàng quang và 2 chân vẫn đang phục hồi rất khó khăn.

Bác sĩ Trần Quang Trung

Theo BS Trung, chức năng phổi của bệnh nhân Lý đã khá ổn, tuy qua siêu âm vẫn màng dịch phổi mỏng hai bên nhưng không phải can thiệp mà chỉ theo dõi.

Bác sĩ Trung cho biết thêm, trong hôm nay và ngày mai bệnh viện sẽ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe bệnh nhân Lý một lần nữa, bác sĩ cũng đã liên hệ với các trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất để tiếp tục quá trình điều trị. (cơ sở của Bệnh viện Đại học Y khu vực quận Hoàng Mai, nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị - PV).

Bác sĩ Trung nhấn mạnh thêm, chức năng sống của bệnh nhân khá ổn. Tuy nhiên, việc bệnh nhân tự vận động là rất khó, khó nhất là tập cho bệnh nhân ngồi được, bệnh nhân không thể tự ngồi mà phải có người đỡ, sau đó phải có chỗ dựa… Bác sĩ cho biết, thời gian này bệnh nhân Lý sẽ chủ yếu được tập phục hồi chức năng, còn các vấn đề về nội khoa sẽ được nhờ đến sự tư vấn của các chuyên khoa Nội.

"Bệnh nhân khá là lạc quan, bản thân rất cố gắng, cái tâm của bệnh nhân nữa", bác sĩ Trung chia sẻ.

Trước đó vào tối 20/4, khi cùng bạn bè uống cà phê tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Trời đổ cơn giông, một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô. Ngay lập tức, bạn bè đã đưa bác sĩ Lý vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến tối 20/5 - tức 1 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, The Coffee House cho biết, sau thời gian trao đổi làm việc, gia đình bác sĩ và hãng đã cùng đồng thuận về phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc. Về phía Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) - nơi bác sĩ Lý đang làm việc cho biết, khi bác sĩ Lý hồi phục, đơn vị sẽ bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và sức khỏe.

