NSƯT làm mẹ đơn thân khi 21 tuổi: "Chồng cũ không trợ cấp đồng nào"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Kim Tuyến đã chia sẻ lý do không theo học diễn xuất ở một trường chuyên nghiệp như Sân khấu Điện ảnh và nỗi tiếc nuối vì kết hôn sớm.

Kim Tuyến ngày trẻ

Cô nói: "Nếu được chọn lại một quyết định nào đó, tôi sẽ không kết hôn, nói chính xác là không kết hôn sớm.

Kết hôn sớm khiến tôi trở thành mẹ đơn thân sớm vì tôi ly hôn cũng sớm. Trở thành mẹ đơn thân ở độ tuổi 21, tôi còn chưa kịp cầm tấm bằng đại học trong tay, đang học dang dở và phải ly hôn.

Tôi suy nghĩ đơn giản, không tính toán, chỉ nghĩ rằng mình có con, bước qua cuộc hôn nhân đó thì mình phải là người nuôi con, chịu trách nhiệm với con, phải làm sao để kiếm tiền nuôi con chứ không phải đấu tranh vì một điều gì khác.

Con sống với tôi thì tôi phải có trách nhiệm lo cho con. Như vậy, sau cuộc ly hôn đó, tôi là người nuôi con.

Kim Tuyến và con

Cuộc ly hôn đó không được gia đình tôi đồng ý, nên gia đình không hề hỗ trợ tôi trong việc nuôi con. Thậm chí, chính chồng cũ cũng không trợ cấp đồng nào vì họ nghĩ tôi cũng sẽ quay lại thôi.

Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ ngồi ở ghế nhà trường, chỉ biết đến việc học, như một con mọt sách. Vừa học năm nhất đã kết hôn rồi lại ly hôn. Làm sao để tôi kiếm được tiền nuôi con, trong khi tôi là người nhút nhát.

Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, tôi không biết mình sẽ làm gì với danh hiệu Á quân. Tôi quay về với cuộc sống bình thường của mình, không hề có kế hoạch sử dụng danh hiệu Á quân đó để đi làm nghề hay hỗ trợ công việc vì vốn dĩ từ đầu tôi đi thi là được chọn chứ không hề chủ định.

Tuy nhiên, khi quay về cuộc sống đời thường, tôi lại không may mắn. Hoặc một phần do tôi còn trẻ quá, chưa đủ kinh nghiệm cho một cuộc hôn nhân nên tôi không đổ thừa cho ai hết. Do tôi thiếu hụt kiến thức về hôn nhân, gia đình ở độ tuổi đó. Tôi bước ra khỏi hôn nhân như một cuộc giải thoát cho mình và con mình".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt