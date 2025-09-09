NSƯT Kim Tiến – Biểu tượng của bản tin Thời sự VTV, U80 có cuộc sống bình lặng, hạnh phúc viên mãn

Giọng đọc vàng của Thời sự 19h

Nhắc đến NSƯT Kim Tiến, nhiều người sẽ nhớ ngay đến nữ phát thanh viên có giọng đọc trầm ấm, truyền cảm, cùng thần thái đoan trang, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương nghị trong bản tin Thời sự 19h của VTV. Hình ảnh và giọng đọc của bà đã trở thành "huyền thoại", đi vào lòng biết bao thế hệ khán, thính giả của Việt Nam.

Gương mặt huyền thoại một thời của Bản tin Thời sự 19h trên sóng VTV.

Bà không chỉ là phát thanh viên (PTV) gắn bó lâu nhất với bản tin quốc gia, mà còn là "giọng đọc quốc dân" qua hàng loạt chương trình, phim truyện được khán giả nhiều thế hệ yêu mến.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 trong một gia đình có năm anh chị em ở phố Hàng Bông (Hà Nội). Bà học múa từ năm 13 tuổi. Năm 1970, Kim Tiến thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1971 thi vào Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cả hai lần đều trượt. Phải đến năm 1973, sau nhiều nỗ lực, bà mới chính thức bén duyên, về công tác tại Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Trung ương.

Hai năm sau, năm 1975 bà mới thực hiện được giấc mơ làm phát thanh viên cho VTV, được chuyển sang Ban Thời sự và từ đó, cái tên Kim Tiến bắt đầu in sâu trong lòng công chúng. Bà gắn bó với bản tin Thời sự suốt hơn 30 năm, từ những ngày đầu truyền hình còn sơ khai.

Với khuôn mặt sáng sân khấu cùng chất giọng truyền cảm, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành một trong những phát thanh viên được yêu mến nhất. Không chỉ dẫn Thời sự, NSƯT Kim Tiến còn để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thuyết minh phim, đặc biệt với Tây Du Ký (1986), bản lồng tiếng đến nay vẫn được nhiều khán giả nhắc nhớ.

NSƯT Kim Tiến là ''giọng đọc vàng'' của Thời sự VTV.

Bà cũng chính là giọng đọc của những câu nói bất hủ như: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"; "Đây là đài Tiếng nói Việt Nam"...

Ngoài dẫn dắt bản tin thời sự, NSƯT Kim Tiến còn lồng tiếng cho nhiều bộ phim nước ngoài. Với công việc này, bà cũng được khán giả vô cùng yêu thích. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, nếu thiếu đi giọng thuyết minh của Kim Tiến là thiếu đi phần lớn linh hồn của bộ phim.

Không chỉ dẫn Thời sự, Kim Tiến còn để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thuyết minh phim, đặc biệt với "Tây Du Ký" (1986).

Song nghệ sĩ Kim Tiến lại khiêm tốn cho rằng, vai trò của người lồng tiếng chỉ là một nửa tạo nên thành công, nửa còn lại là diễn xuất của diễn viên, đây mới thực sự là điều truyền đến người xem.

NSƯT Kim Tiến từng kể lại những ngày đầu làm truyền hình đầy gian khó: "Thời chúng tôi chưa có băng từ, tất cả đều phải quay bằng phim nhựa. Phóng viên phải vác những chiếc máy quay nặng, dùng phim 7 ly, rồi mang về tráng rửa mới có hình ảnh để phát. Một bản tin Thời sự trực tiếp lúc ấy là công sức của cả tập thể hàng chục người, từ phát thanh viên, kỹ thuật viên cho đến những người chỉ chuyên… giở ảnh minh họa cho đúng nhịp".

Theo bà, chính môi trường làm việc khắt khe ấy đã rèn cho thế hệ phát thanh viên đầu tiên sự cẩn trọng tuyệt đối và phong thái chuyên nghiệp. Kỷ luật trường quay nghiêm ngặt đến từng chi tiết: Trang phục phải chỉnh tề, tư thế ngồi chuẩn mực, micro đặt ngay ngực, thậm chí nhiều khi tập trung đến mức quên cả ho hay hắt hơi.

"Chỉ cần đọc sai hay vấp một chữ cũng có thể bị nhắc nhở, thậm chí phê bình nghiêm khắc", bà nhớ lại. Nhưng chính áp lực ấy khiến bà yêu nghề, sống hết mình với nghề.

Để giữ sự chuẩn mực, bà kiên trì luyện tập mỗi ngày: Đứng trước gương chỉnh từng nụ cười, ánh mắt, dáng ngồi, cách cầm giấy đọc tin. Thời đó chưa có trường lớp đào tạo bài bản, phần lớn đều dựa vào sự tự học, tinh thần cầu thị và nỗ lực cá nhân.

Cuộc sống an yên, viên mãn tuổi xế chiều

Năm 2001, NSƯT Kim Tiến dừng làm phát thanh viên bản tin Thời sự sau nhiều năm gắn bó. Bà chuyển sang làm việc tại Ban chương trình, lên hình cho chương trình Hộp thư Truyền hình trên VTV1. Năm 2002, nghệ sĩ Kim Tiến nghỉ hưu, nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh, biên tập cho các học viên trẻ.

Nữ nghệ sĩ về hưu năm 2002.

Không ít MC, BTV nổi tiếng hiện nay từng được bà dìu dắt. Với học trò, bà luôn nhắc: "Giọng đọc chỉ là công cụ, điều quan trọng hơn cả là cái tâm dành cho nghề".

Ở tuổi gần 80, bà lựa chọn cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên chồng – Một tiến sĩ hóa học trí thức - Đào Văn Tám, thấu hiểu và tôn trọng. Bà bảo, chính sự đồng điệu trong niềm tin và quan điểm sống khiến hai vợ chồng gắn bó tự nhiên, bền chặt suốt nhiều thập kỷ. Trong gia đình, bà mãn nguyện khi con cháu ngoan ngoãn, sống lành mạnh.

Cuộc sống hưu trí viên mãn của NSƯT Kim Tiến bên chồng là Tiến sĩ Hóa học.

Trên trang cá nhân, bà thường đăng tải những hình ảnh chăm sóc cây cối, hay đi du lịch cùng chồng và bạn bè. Bà chia sẻ dù bị thoái hoá khớp nhưng vẫn thích đi thăm thú nhiều nơi, "cứ được đi là phải tranh thủ" .

Dù ít xuất hiện trên truyền thông lẫn truyền hình, thế nhưng nghệ sĩ Kim Tiến vẫn luôn được nhớ đến. Ngoài giọng đọc huyền thoại, cũng như vẻ đẹp nền nã, gần gũi với nụ cười bừng sáng, gương mặt tròn trịa phúc hậu, giúp cho bà luôn được yêu mến.

Mới đây, NSƯT Kim Tiến xúc động hội ngộ NSƯT Thanh Hùng, dẫn lại bản tin chương trình Thời sự.

Ở tuổi U80, Kim Tiến vẫn được khen trẻ trung. Bà cho rằng sự trẻ ấy không nằm nhiều ở ngoại hình mà ở tâm hồn.

Với khán giả, giọng nói ấm áp mang thương hiệu "Kim Tiến" in sâu vào ký ức. Không ít lần ngoài phố, chỉ cần bà cất lời, người ta lập tức nhận ra và mỉm cười thân thiện. Đó cũng là hạnh phúc đặc biệt của nghề phát thanh viên, chỉ với giọng nói thôi cũng đủ để được công chúng yêu thương và nhớ mãi.

