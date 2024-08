NÓNG: Tàu Trung Quốc và Philippines đâm nhau trên Biển Đông

Ảnh chụp màn hình video được Tuần duyên Philippines công bố cho thấy tàu lực lượng này va chạm với tàu Hải cảnh Trung Quốc ngày 31-8

Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-8 Hải cảnh Trung Quốc khẳng định một tàu Philippines đã "di chuyển bất hợp pháp" vào Bãi Sa Bin trên Biển Đông, kéo mỏ neo và "cố tình va chạm" với tàu của Bắc Kinh.

Tuần duyên Philippines va chạm với tàu Hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông - Nguồn video: X

Người phát ngôn Hải cảnh Trung Quốc Liu Dejun kêu gọi phía Philippines lập tức rút tàu trên khỏi khu vực bãi Sa Bin.

Ông Liu khẳng định: "Hải cảnh Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết ngăn chặn các hành vi khiêu khích, quấy rối và xâm phạm, cũng như kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của đất nước".

Global Times dẫn lời ông Liu phát biểu họp báo: "Lúc 8h02 sáng 31-8, tàu Philippines số hiệu 9701 kéo mỏ neo và tiếp tục hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Phản ứng với hành động đó, tàu Hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5205 đã tiến hành phát loa cảnh báo và thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát theo pháp luật.

Đến 12h06, tàu Philippines cố tình đâm vào tàu 5205 của Trung Quốc một cách không chuyên nghiệp và nguy hiểm, dẫn đến vụ va chạm mà phía Philippines phải chịu trách nhiệm toàn bộ".

Ngay sau đó, Tuần duyên Philippines cũng lên tiếng tố tàu của Trung Quốc "cố tình đâm vào" một tàu của Manila.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Tuần duyên Philippines Jay Tarriela khẳng định tàu Hải cảnh Trung Quốc đã phớt lờ những quy định về va chạm và thực hiện những động thái nguy hiểm, dẫn đến thiệt hại tài sản. Không có thiệt hại về sức khỏe thuyền viên nào được báo lại.

Ông Tarriela cũng tung ra nhiều video vụ va chạm, khẳng định tàu 5205 của Hải cảnh Trung Quốc "cố tình đâm trực tiếp tàu Philippines" dù Manila không có sự khiêu khích nào.

"Chiều nay, một tàu Hải cảnh Trung Quốc đã cố tình đâm và va chạm với tàu BRP Teresa Magbanua ba lần, bất chấp việc không có động thái khiêu khích nào từ Tuần duyên Philippines", ông Tarriela thông tin trên mạng xã hội X.

Theo ông Tarriela, vụ va chạm đã làm hư hại tàu Teresa Magbanua, con tàu dài 97m và là một trong những tàu tuần tra lớn nhất của Tuần duyên Philippines.

Ông cũng khẳng định sẽ không rút tàu "bất chấp hành vi quấy rối, bắt nạt và động thái leo thang của Hải cảnh Trung Quốc".

Theo Reuters, đây là vụ đối đầu hàng hải thứ năm giữa Trung Quốc và Philippines trong một tháng qua.

Video được Tuần duyên Philippines công bố cho thấy thấy tàu được cho là của Trung Quốc đâm vào tàu của Manila tại Bãi Sa Bin hôm 25-8 - Ảnh: DIPLOMAT



Bãi cạn Sa Bin (phía Philippines gọi là Escoda) là nơi tập trung của các tàu thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines đồn trú trên xác tàu chiến ở bãi Cỏ Mây vốn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cũng nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây thường xuyên ghi nhận các vụ va chạm giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines trong thời gian qua. Bãi cạn này cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km.

Ngoài ra, các tàu của Bắc Kinh và Manila cũng thường xảy ra đụng độ tại bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.

Nhật Bản tố tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển nước mình Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tố một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng biển nước này. Tokyo khẳng định đã phát hiện con tàu trên tại vùng biển Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Kagoshima. Thời gian phát hiện là 6h sáng (giờ địa phương). Con tàu này rời vùng biển Nhật Bản lúc 7h53. Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK) cho biết đây là lần thứ 10 trong một năm qua Nhật Bản tố tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển nước này. Nếu tính cả tàu ngầm thì đây là vụ việc thứ 13.

