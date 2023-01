Nông dân xuống đồng sau Tết, ước mong một vụ mùa bội thu

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết: “Việc bà con vùng cao gieo cấy đúng lịch thời vụ sẽ tránh được những rủi ro do thời tiết. Bởi năm 2023 có nhuận 2 tháng 2 và tiết lập xuân muộn vào ngày 14 tháng Giêng. Do vậy, nếu bà con gieo cấy sớm hơn lịch thời vụ thì lúa sẽ trổ vào thời điểm thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng”.