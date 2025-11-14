Nỗi khổ mang tên "sống ở chung cư tầng thấp": Người từng trải chỉ ra 5 yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi xuống tiền

Trong hành trình “an cư lạc nghiệp”, mua được một căn nhà phù hợp luôn là mục tiêu lớn của nhiều người. Ở các đô thị, chung cư đã trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện nghi, giá cả linh hoạt và vị trí thuận tiện. Tuy nhiên, khi đứng trước hàng loạt lựa chọn, vị trí căn hộ chính là 1 trong những yếu tố mà các khách hàng quan tâm nhất.

Trên thực tế, nhiều người chọn mua căn hộ tầng thấp vì giá rẻ hơn, dễ di chuyển, hoặc ít phải chờ thang máy. Song, sau một thời gian sinh sống, cũng có người cảm thấy hối hận vì cho rằng vị trí tầng thấp không lý tưởng như họ nghĩ. Dưới đây là 5 vấn đề lớn nhất mà người ở chung cư tầng thấp thường gặp phải mà bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

1. Tiếng ồn - “kẻ thù thầm lặng” ở tầng thấp

Sống ở tầng thấp đồng nghĩa với việc ở gần mặt đất và khu sinh hoạt chung của cư dân, nơi diễn ra nhiều hoạt động tập thể. Vì vậy, tiếng ồn gần như là điều khó tránh khỏi.

Một cư dân sống tại tầng 4 một khu chung cư chia sẻ: “Vào mùa hè, mỗi sáng sớm khi nhân viên vệ sinh tưới cây hay quét sân, tiếng nước và tiếng chổi vang lên rõ mồn một. Ngủ nướng là điều gần như không thể.”

Không chỉ vậy, tầng thấp thường gần khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục, bãi đỗ xe, hay đường nội khu. Đây là những nơi tập trung nhiều âm thanh từ sáng đến tối. Dù có lắp cửa sổ cách âm, tiếng ồn từ bên ngoài vẫn có thể len lỏi vào trong nhà, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự tập trung và tâm lý của cư dân.

2. Sự riêng tư và bảo mật

Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc ở tầng thấp là thiếu sự riêng tư. Do nằm gần sảnh ra vào hoặc mặt đường, căn hộ tầng thấp thường bị nhìn thấy từ bên ngoài, đặc biệt vào ban đêm khi bật đèn sáng.

Với những người yêu thích không gian mở hoặc thường xuyên muốn mở rèm, đón gió trời, điều này dễ gây cảm giác khó chịu và thiếu tự do. Để đảm bảo an toàn, nhiều gia đình phải lắp thêm song sắt hoặc cửa lưới bảo vệ, điều mà các căn hộ tầng cao hiếm khi phải làm.

Ngoài ra, vì ở gần lối đi và khu vực công cộng, tầng thấp cũng là vị trí nhạy cảm hơn về an ninh. Việc người lạ di chuyển qua lại thường xuyên có thể khiến cư dân cảm thấy bất an, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già ở nhà một mình.

Căn hộ ở tầng 2 chung cư có thể khó giữ được sự riêng tư, dù là ngày hay đêm

3. Vấn đề ánh sáng và thông gió

Các căn hộ ở tầng thấp thường nằm gần mặt đất, dễ bị che khuất bởi cây cối, tòa nhà xung quanh hoặc các công trình phụ. Điều này khiến khả năng đón ánh sáng tự nhiên của căn hộ bị hạn chế đáng kể. Một số cư dân chia sẻ, ngay cả vào giữa trưa, phòng khách hoặc phòng ngủ của họ vẫn khá tối và phải bật đèn cả ngày.

Vào mùa đông, khi thời gian chiếu sáng ngắn và ánh nắng yếu, tình trạng này càng trở nên rõ rệt. Việc thiếu ánh sáng không chỉ khiến căn nhà trở nên ẩm thấp, mà còn dễ phát sinh nấm mốc, đặc biệt ở những khu vực bị che khuất sâu bên trong. Không khí lưu thông kém cũng khiến căn hộ dễ bí mùi, ẩm mốc. Đây là một điểm trừ lớn về lâu dài đối với sức khỏe và chất lượng sống.

4. Nguy cơ thấm nước, ứ đọng

Một vấn đề khác khiến cư dân tầng thấp “than trời” chính là sàn nhà dễ bị thấm nước hoặc ứ đọng. Các căn hộ gần tầng trệt thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ thống thoát nước, nhất là khi cống rãnh bị tắc hoặc ngập úng trong mùa mưa.

Nhiều người từng ở tầng 2 hoặc tầng 3 cho biết, họ từng phải dọn nước tràn vào nhà chỉ vì cống bị nghẹt. Tình trạng ẩm ướt, nồm ẩm kéo dài không chỉ khiến sàn nhà trơn trượt mà còn làm xuống cấp sơn tường, hư hại nội thất gỗ.

Đặc biệt, ở các vùng khí hậu ẩm, mùa nồm trở thành “ác mộng” thực sự đối với người ở tầng thấp, khi sàn nhà lúc nào cũng ướt nhẹp và mốc meo.

5. Vấn đề độ ẩm, muỗi và côn trùng

Ở tầng thấp, khoảng cách gần mặt đất và khu vực cây xanh là ưu điểm giúp không gian gần gũi thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến độ ẩm cao hơn đáng kể, dễ gây ẩm mốc tường, sàn và đồ nội thất.

Độ ẩm cao còn là “môi trường lý tưởng” cho muỗi và côn trùng sinh sôi, đặc biệt trong mùa mưa hoặc tại các khu chung cư có nhiều cây cảnh, thảm cỏ. Nhiều cư dân từng sống ở tầng thấp chia sẻ họ phải thường xuyên sử dụng thuốc xịt côn trùng hoặc đèn diệt muỗi để hạn chế phiền toái, nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời.

Với những người dị ứng hoặc gia đình có trẻ nhỏ, đây thực sự là vấn đề gây mệt mỏi và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày.

Chọn mua căn hộ không chỉ là chuyện “thích tầng nào thì mua tầng đó”, mà còn là quyết định ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống. Nếu bạn yêu thích sự yên tĩnh, thoáng đãng, nhiều ánh sáng và riêng tư, tầng cao sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn. Ngược lại, nếu ưu tiên sự tiện lợi, dễ di chuyển và tiết kiệm chi phí, tầng thấp vẫn có thể phù hợp. Tuy nhiên, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần và biện pháp xử lý cho những bất cập có thể đi kèm ở vị trí căn hộ mà mình đã chọn.

