Cây ổi "biết cười” khoảng 93 tuổi ở Thanh Hóa: Biết cách gãi đúng mới chịu... cười

Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi vốn không hiếm ở các khu di tích lịch sử. Thế nhưng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), có một cây ổi hơn 90 năm tuổi khiến du khách từ khắp nơi tìm đến chỉ để... thử cù lét. Điều kỳ lạ là mỗi khi được gãi nhẹ vào thân, những chiếc lá ở đầu cành lại rung lên bần bật như đang cười, dù xung quanh hoàn toàn không có gió.

Đó cũng là lý do cây được người dân và du khách gọi bằng cái tên rất đặc biệt là cây ổi “biết cười”.

(Ảnh cắt từ clip)

Nằm trong khuôn viên lăng mộ vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi), cây ổi hiện đã khoảng 93 năm tuổi. Theo những người trông coi khu di tích, đây là một trong những điểm dừng chân được nhiều du khách tò mò nhất khi đến Lam Kinh.

Điều đặc biệt nằm ở phản ứng của cây ổi khi có người dùng ngón tay chạm nhẹ vào thân rồi gãi liên tục. Ngay lập tức, phần lá ở đầu cành sẽ rung rinh liên hồi nhưng chỉ những chiếc lá trên nhánh đang được tác động mới rung, còn các cành khác vẫn đứng yên. Thậm chí, lá và cuống lá chuyển động rất rõ nhưng cành cây gần như không hề lay động. Khi người chạm dừng tay, hiện tượng cũng biến mất ngay lập tức.

Người hướng dẫn tại khu di tích thường lưu ý du khách không được lắc hay tác động mạnh vào cây. Thay vào đó, chỉ cần đặt nhẹ một ngón tay lên thân rồi dùng chính ngón tay đó gãi nhanh vào lớp vỏ cây. Nếu làm đúng cách, hiện tượng cây “biết cười" sẽ dễ dàng quan sát được.

Chính sự khác biệt này khiến nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là rung động do lực tác động từ bên ngoài.

Không chỉ có hiện tượng "biết cười", cây ổi còn gắn với một trải nghiệm kỳ lạ khác. Theo hướng dẫn của HDV, chỉ cần đặt bàn tay lên cành cây, nhắm mắt và giữ yên trong vài phút, nhiều người sẽ cảm nhận cơ thể lâng lâng, chông chênh như đang ngồi trên thuyền hoặc xe đang di chuyển. Một số người còn cho biết họ cảm nhận được nhịp đập hoặc luồng năng lượng truyền từ thân cây sang bàn tay.

(Ảnh cắt từ clip)

Để kiểm chứng nghi vấn cây có dòng điện, từng có người mang theo bút thử điện để kiểm tra cả thân cây lẫn khu vực xung quanh. Tuy nhiên, kết quả đều không phát hiện nguồn điện nào. Dù vậy, những cảm nhận này vẫn mang tính trải nghiệm cá nhân và chưa có cơ sở khoa học khẳng định.

Theo ban quản lý trông coi khu lăng mộ, cây ổi được một người đàn ông đến từ Ninh Bình cung tiến vào năm 1933.

Tương truyền, sau khi đến mộ vua Lê Thái Tổ cầu con và lời cầu nguyện trở thành hiện thực, ông quay trở lại Lam Kinh để tạ lễ. Dịp này, ông đã cung tiến một cây ổi, hai cây long não và bốn tượng voi đá.

Mãi đến năm 1994, một du khách vô tình ngồi tựa vào thân cây rồi chà tay lên vỏ mới phát hiện hiện tượng lá rung bất thường. Đến năm 2001, nhà thơ Hoàng Ngọc Phác tiếp tục trải nghiệm và đặt cho cây cái tên "cây ổi cười". Từ đó, cái tên này được nhiều người biết đến và trở thành một trong những điểm nhấn nổi tiếng của Lam Kinh.

Trong khu di tích Lam Kinh hiện có nhiều cây cổ thụ và 18 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tượng "biết cười" chỉ xuất hiện ở cây ổi này. Từng có nhiều du khách xin quả hoặc hạt mang về trồng nhưng những cây ổi mọc lên ở nơi khác đều không xuất hiện hiện tượng tương tự.

Đáng chú ý, năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ từng triển khai đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi cười tại Lam Kinh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức lý giải hiện tượng đặc biệt này.

(Nguồn: Độc lạ Bình Dương, Truyền hình Thanh Hóa/ YouTube)

Tác giả: Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn