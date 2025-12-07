Nổ xe gài bom gây nhiều thương vong tại Mexico

Vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng an ninh ngày càng bất ổn tại các khu vực nằm trên tuyến đường vận chuyển ma túy ven Thái Bình Dương tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, vụ nổ xảy ra ngay trước trụ sở cảnh sát và Tòa thị chính Coahuayana. Vụ việc không chỉ gây thương vong, trong đó có 1 nghi phạm, mà còn làm hư hại nhiều cơ sở kinh doanh và nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và đưa số người bị thương đến các cơ sở y tế gần nhất.

Trong thông báo, Thị trưởng Coahuayana Andrés Aguilar cho biết thành phố Coahuayana đang chứng kiến tình trạng “rất phức tạp”, khi các vụ tấn công bằng chất nổ, phục kích hay đe dọa lực lượng an ninh không còn là chuyện hiếm. Trong 5 năm qua, địa phương này đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công, được cho là do tổ chức ma túy Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) tiến hành, nhằm giành kiểm soát tuyến vận chuyển ma túy.

Vụ nổ tại Coahuayana diễn ra trong bối cảnh bang Michoacán tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ bạo lực và hoạt động tội phạm có tổ chức cao nhất Mexico. CJNG được xem là băng nhóm có ảnh hưởng mạnh nhất tại khu vực này, thường xuyên sử dụng chất nổ tự chế, máy bay không người lái mang theo bom và các phương tiện gài nổ để tấn công lực lượng an ninh. Trong những năm gần đây, bang Michoacán ghi nhận nhiều vụ tấn công tương tự tại thành phố Aguililla, Tepalcatepec và Coalcomán, khiến hàng nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Giới phân tích an ninh Mexico nhận định vụ nổ lần này cho thấy mức độ leo thang đáng lo ngại trong hoạt động gây án của các nhóm tội phạm, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về việc củng cố hệ thống an ninh cơ sở. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có sự phối hợp mạnh mẽ hơn giữa lực lượng liên bang và địa phương, tình trạng tội phạm sử dụng chất nổ có thể tiếp tục lan rộng sang các khu vực khác của bang và tạo rủi ro trực tiếp đối với dân thường.

Vụ việc ở Coahuayana một lần nữa cho thấy thách thức an ninh lớn mà chính quyền liên bang và bang phải đối mặt tại bang Michoacán, vùng đất vốn giàu tài nguyên nhưng bị tội phạm có tổ chức bám rễ sâu và dai dẳng.

Tác giả: Phi Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn