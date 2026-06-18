Nổ tiệm phế liệu, hai người chết

Khoảng 14h, người dân trên quốc lộ 51 nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bãi thu mua phế liệu. Khi chạy đến kiểm tra, họ thấy lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực rộng khoảng 200 m2.

Công an khám nghiệm hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: Phước Tuấn



Nữ chủ cơ sở hoảng hốt chạy ra ngoài cho biết chồng bà là ông Phạm Văn Tuấn, 56 tuổi, cùng người hàng xóm Nguyễn Văn Quyến, 50 tuổi, vẫn mắc kẹt bên trong.

Người dân xung quanh cố gắng dập lửa, cứu nạn nhân nhưng không thành. Lực lượng chữa cháy điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, khống chế đám cháy sau khoảng 30 phút. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông Tuấn và ông Quyến đã tử vong.

Ông Toàn, ở trọ cách bãi phế liệu khoảng 100 m, cho biết sau hai tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

"Lúc đó không ai biết nguyên nhân nên người dân cũng không dám đến quá gần", ông Toàn nói.

Theo nhận định ban đầu, ông Tuấn đang hàn cắt sắt thì bình khí đá bất ngờ phát nổ. Công an Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress