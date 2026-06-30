Nổ ở Monaco, tài phiệt Ukraine nguy kịch

Vụ nổ xảy ra lúc 21h ngày 29/6 tại chung cư trên tuyến phố nằm dọc biên giới với Pháp, khiến cặp vợ chồng khoảng 50-60 tuổi bị thương nặng và thiếu niên 13 tuổi, được cho là có quan hệ với hai người này, bị thương nhẹ. Cặp vợ chồng hiện trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng điều trị cho 4 người bị sốc tâm lý và bị thương nhẹ do mảnh kính cửa sổ vỡ vì sức ép vụ nổ.

Tài phiệt Ukraine Vadym Yermolaiev. Ảnh: vadymiermolaiev.info

Phóng viên AFP ghi nhận cảnh sát hiện diện dày đặc tại hiện trường, khu vực đã bị phong tỏa và một trực thăng liên tục quần thảo phía trên. Thiết bị nổ được cho là có chứa bu lông và mảnh kim loại nhằm tăng sát thương.

Giới chức Monaco chưa công bố danh tính các nạn nhân, song một nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết một trong những người bị thương là tài phiệt Ukraine Vadym Yermolaiev.

Quốc vụ khanh Monaco Christophe Mirmand ban đầu nói rằng sự việc dường như là "một vụ tấn công", nhưng sau đó bỏ cụm từ này và mô tả đây là "vụ nổ có chủ đích". "Theo hiểu biết của tôi, đây là lần đầu trong lịch sử xảy ra hành vi như vậy tại Công quốc Monaco", ông cho hay.

Thân vương Albert II gọi sự việc là "tội ác ghê tởm" và "cú sốc đối với toàn thể cộng đồng Monaco".

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ ở Monaco rạng sáng 30/6. Ảnh: Reuters

Một trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy tìm. Theo công tố viên Monaco Stephane Thibault, nghi phạm để lại chiếc túi hoặc gói đồ ở sảnh tòa nhà trước khi rời đi.

Chưa rõ vì sao tòa nhà này trở thành mục tiêu tấn công.

Yermolaiev, nhà tài phiệt cư trú tại Monaco, nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine từ tháng 12/2023, dường như liên quan đến hoạt động kinh doanh đồ uống có cồn của ông tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net