Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Ngày 15-4, một vụ nổ cục nóng điều hòa xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Mobase Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) khiến 2 người bị thương.

Vụ nổ khiến nhiều cửa kính của công ty bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút, khi hai nhân viên sửa chữa điều hòa đang tiến hành bảo dưỡng cục nóng trong trụ sở công ty.

Vụ nổ khiến 2 nhân viên bị thương, trong đó một người bị thương nặng, tiên lượng xấu. Hai nhân viên này được thuê từ bên ngoài vào để sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa cho công ty.

Tại hiện trường, một số cửa kính ở các tầng cao bị sức ép thổi bay, vỡ vụn và rơi xuống mặt đất.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin:Báo Người lao động