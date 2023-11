Ninh Bình yêu cầu xem xét vụ Phó Giám đốc sở TN&MT xưng "mày tao" với dân

Thông tin từ Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy đã giao các đơn vị chức năng đánh giá toàn bộ sự việc để làm rõ, xem xét mức độ vi phạm đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình, người xưng "mày - tao, mày chết tao đi tù..." với người dân khi đang làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng đang xử lý công vụ tại "điểm nóng"

Cụ thể, sự việc đang được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình xem xét, đánh giá đầy đủ các khía cạnh, cả phía ông Nguyễn Tiến Dũng và phía người dân. Trong đó, sẽ xem xét kỹ toàn bộ diễn biến sự việc, đánh giá một cách tổng thể để có kết quả khách quan. Bởi thời điểm xảy ra sự việc, ông Nguyễn Tiến Dũng đang xử lý công vụ tại "điểm nóng".

Như VOV.VN đã đưa tin, ngày 6/9, ông Nguyễn Tiến Dũng cùng đoàn kiểm tra (gồm Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Nho Quan và UBND xã Phú Sơn) tới làm việc với gia đình chị N.T.T. (xã Phú Sơn, huyện Nho Quan) về việc bồi thường thiệt hại do Công ty CP Đôlômit gây ra.

Tại đây, trước lúc lên xe ra về, ông Nguyễn Tiến Dũng liên tục xưng "mày - tao" với gia đình chị T., có những lời lẽ khó nghe như: "Nhà mày chết tao đền", "Không lấy tiền tao không cho nữa", "Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được"…

Trong bản giải trình, ông Nguyễn Tiến Dũng lý giải việc xưng hô "mày - tao" của ông với người nhà chị T. là do bức xúc và đây là phát ngôn bột phát dân dã.

Sáng 18/10, tại trụ sở UBND xã, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Phú Sơn, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nói lời xin lỗi chị N.T.T. và anh N.V.A. (chồng cũ chị T.). Tuy nhiên, lời xin lỗi chưa được chấp nhận. Chị T. yêu cầu ông Dũng đến tận nhà xin lỗi. Đến nay, ông Dũng vẫn chưa đến nhà chị T. xin lỗi.

