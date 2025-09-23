Ninh Bình thách thức cả V.League

Ninh Bình nối dài chuỗi trận bất bại lên 28 trận. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ninh Bình tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại vòng 4 V.League 2025/26 khi đánh bại đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-0. Kết quả không chỉ giúp đội bóng cố đô tiếp tục giữ chắc ngôi đầu bảng, mà còn nối dài chuỗi bất bại ấn tượng lên con số 28 trận trong gần một năm qua.

Ninh Bình không còn là hiện tượng của V.League

So với 3 trận mở màn trước Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Đà Nẵng, màn chạm trán Nam Định mới thực sự được coi là “bài kiểm tra” năng lực của Ninh Bình. Đội bóng thành Nam sở hữu đội hình có chiều sâu bậc nhất V.League. Chỉ tính riêng giá trị dàn ngoại binh, Nam Định hoàn toàn không có đối thủ.

Trong bối cảnh đó, nhiều người tin rằng Ninh Bình sẽ bộc lộ mặt hạn chế khi phải chạm trán một tập thể dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh vô địch. Nhưng thực tế, đoàn quân của HLV Gerard Albaladejo lại nhập cuộc với tinh thần và thế trận vượt trội.

Phút 30, Hoàng Đức tận dụng sai lầm của Hồng Duy để mở tỷ số, trước khi Thanh Thịnh lập công chỉ 4 phút sau, giúp Ninh Bình dẫn 2-0. Sang hiệp 2, Nam Định tung nhiều trụ cột như A Mít, Lâm Ti Phông, Percy Tau nhằm tìm bàn gỡ, song mọi cơ hội đều bị hàng thủ và thủ môn Văn Lâm hóa giải. Ninh Bình chơi phòng ngự phản công hiệu quả, bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó khẳng định họ không chỉ là hiện tượng, mà đủ sức trở thành thế lực cạnh tranh ngôi vương.

Dàn ngoại binh đắt giá của Nam Định dễ dàng bị Ninh Bình hóa giải. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Chiến thắng trước Nam Định giúp Ninh Bình nâng chuỗi bất bại ở các trận chính thức lên 28. Đây là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Mùa giải 2024/25, đội bóng cố đô vô địch hạng Nhất với 19 trận thắng, 2 trận hòa, giành vé thăng hạng V.League theo cách thuyết phục tuyệt đối. Tại cúp Quốc gia, họ chỉ thua Becamex TP.HCM ở tứ kết sau loạt luân lưu, đồng nghĩa vẫn bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức.

Bước sang mùa giải 2025/26, Ninh Bình toàn thắng 4 trận đầu V.League, ghi 12 bàn, thủng lưới 2 lần. Đồng thời họ cũng khởi đầu thuận lợi ở Cúp Quốc gia bằng trận thắng 4-2 trước Phú Thọ.

Trong vòng gần một năm, không đối thủ nào ở Việt Nam có thể đánh bại Ninh Bình trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là thành tích mà ngay cả những thế lực giàu truyền thống như Hà Nội hay Thể Công Viettel, Nam Định cũng khó đạt được trong bối cảnh V.League ngày càng khốc liệt.

Đội hình có chiều sâu giúp Ninh Bình bứt phá

Ninh Bình sở hữu lực lượng có chiều sâu, cân bằng cả nội lẫn ngoại binh. Họ quy tụ dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng như Hoàng Đức, Văn Lâm, Quốc Việt, Thanh Bình, Trọng Long, Thanh Thịnh. Ở kỳ chuyển nhượng trước mùa, đội bóng bổ sung thêm Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Đức Chiến, Dụng Quang Nho. Đội hình Ninh Bình đứng vào hàng top đầu V.League.

Ở nhóm ngoại binh, tân binh V.League sở hữu “lá chắn thép” Patrick cùng bộ ba tấn công Daniel, Gustavo và Geovane. Ba cái tên này liên tục tỏa sáng, ghi bàn và kiến tạo, mang về những chiến thắng quan trọng. Sự cân bằng và đồng đều ở cả ba tuyến giúp Ninh Bình không bị phụ thuộc vào một cá nhân nào.

Ninh Bình sẽ là thách thức lớn với mọi đội bóng ở mùa giải này. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Albaladejo xứng đáng là kiến trúc sư trưởng cho màn thăng hoa của Ninh Bình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha áp dụng triết lý pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng sự cơ động của Hoàng Đức cùng hiệu quả của dàn ngoại binh.

Dưới tay ông, Ninh Bình không chỉ mạnh ở tấn công mà còn cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự. Tinh thần đồng đội được đề cao, các cầu thủ sẵn sàng lăn xả và bọc lót cho nhau. Chính điều đó giúp Ninh Bình đứng vững trước những sức ép khủng khiếp từ Nam Định ở hiệp 2 trận đấu vừa qua.

Khác với nhiều tân binh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, Ninh Bình bước vào V.League 2025/26 với khát vọng lớn hơn nhiều. Họ không giấu tham vọng trở thành thế lực mới, cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những đội giàu truyền thống.

Chiến thắng trước Nam Định là lời khẳng định đanh thép rằng Ninh Bình không dạo chơi ở V.League, mà thực sự muốn bước lên ngôi vị cao nhất. Với lực lượng hiện tại, cùng triết lý rõ ràng từ ban huấn luyện, đội bóng cố đô có đủ cơ sở mơ tới điều đó.

Từ một tân binh, Ninh Bình dần hóa thân thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Và hành trình của họ trong mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn