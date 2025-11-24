50 học sinh bị bắt cóc tại trường Công giáo Nigeria đã trốn thoát

Các tay súng đã tấn công vào trường St. Mary ở bang Niger hôm 21/11, bắt cóc 303 trẻ em và 12 giáo viên, gây ra một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất ở Nigeria.

Chỉ 4 ngày trước đó, các tay súng đã bắt cóc 25 bé gái tại một trường dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, Tây Bắc Nigeria.

Theo Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria, 50 trẻ em bị bắt cóc tại trường St. Mary đã trốn thoát trong khoảng thời gian từ ngày 21-22/11 và hiện đã đoàn tụ với gia đình.

Kể từ khi các tay súng cực đoan bắt cóc gần 300 nữ sinh tại thị trấn Chibok gây chấn động từ hơn một thập kỷ trước, Nigeria đã phải vật lộn với hàng loạt vụ bắt cóc, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm thực hiện để đòi tiền chuộc.

Trước các vụ bắt cóc học sinh xảy ra thời gian gần đây, Bộ Giáo dục Nigeria hôm 21/11 đã phải ra thông báo tạm thời đóng của một số trường học. Tình hình an ninh bất ổn cũng buộc Tổng thống Bola Tinubu phải hoãn các chuyến công du nước ngoài.

Nigeria cũng đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy của phiến quân ở khu vực Đông Bắc, nơi bạo lực đã giết chết hơn 40.000 người và khiến khoảng 2 triệu người phải di dời kể từ khi bùng phát vào năm 2019.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn