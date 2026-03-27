Những trận giao hữu 'buồn nhất' sau cú sốc World Cup

Xứ Wales gục ngã trước Bosnia ở bán kết play-off World Cup 2026.

Loạt trận quốc tế tuần tới mang màu sắc đặc biệt, nhưng không theo cách tích cực. Thay vì bước vào các trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026, nhiều đội tuyển châu Âu sẽ gặp nhau trong những trận giao hữu, sau khi cùng nếm trải thất bại ở bán kết play-off World Cup.

Xứ Wales, CH Ireland và Bắc Ireland là những cái tên đáng chú ý trong số 8 đội bị loại khỏi bán kết play-off World Cup. Họ đều dừng bước theo những kịch bản khó nuốt trôi.

Trên sân nhà, Xứ Wales hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 trước khi gục ngã 2-4 trên chấm luân lưu. CH Ireland thậm chí còn để lại nhiều tiếc nuối hơn khi đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 trước CH Czech, rồi thua 3-4 trong loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Bắc Ireland không thể tạo bất ngờ khi thua Italy 0-2 tại Bergamo.

Theo quy định, các đội tuyển vẫn phải thi đấu đủ hai trận trong kỳ FIFA Days. Vì vậy, thay vì bước tiếp vào trận chung kết play-off World Cup, họ buộc phải tham dự các trận giao hữu đã được lên lịch từ trước.

Xứ Wales, đội từng hy vọng tiếp đón Italy, giờ sẽ chỉ gặp Bắc Ireland tại Cardiff City. Liên đoàn bóng đá Xứ Wales đã thông báo từ tháng 12 rằng vé trận đấu này không được hoàn lại, bất kể đối thủ hay tính chất trận đấu thay đổi.

CH Ireland cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thay vì đối đầu Đan Mạch ở trận tranh vé World Cup, họ sẽ tiếp Bắc Macedonia trên sân Aviva. Ở các cặp đấu khác, Ukraine gặp Albania, còn Slovakia chạm trán Romania, tất cả đều là những đội vừa thua ở bán kết play-off World Cup.

Trái ngược với bầu không khí trầm lắng của các trận giao hữu, 4 trận chung kết play-off vẫn diễn ra để xác định những suất cuối cùng của châu Âu dự World Cup 2026.

Italy đứng trước cơ hội trở lại World Cup sau hơn một thập kỷ khi tiếp Bosnia & Herzegovina. Thụy Điển đối đầu Ba Lan, Kosovo chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, còn CH Czech gặp Đan Mạch.

Trước đó, 12 đội tuyển châu Âu đã giành vé, gồm Anh, Scotland, Áo, Bỉ, Croatia, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Trong bối cảnh đó, những trận giao hữu giữa các đội vừa bị loại trở thành phần “phụ lục” khó tránh của lịch thi đấu, nhưng lại gợi lên cảm giác tiếc nuối cho những đội tuyển chỉ còn cách World Cup đúng một bước.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn