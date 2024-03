Những trận đấu áp dụng công nghệ VAR ở vòng 14 V-League 2023/2024

Sau gần 2 tuần nghỉ để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, V-League 2023/2024 sẽ trở lại vào cuối tuần này với các trận đấu của vòng 14.

Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2023/2924.

Ở vòng đấu 14 V-League 2023/2024, Ban tổ chức quyết định áp dụng công nghệ VAR ở 3 trận đấu. Đó là các cuộc so tài của Thể Công Viettel vs Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy; Thanh Hóa vs CAHN sân Thanh Hóa và Hà Nội FC vs Nam Định tại Hàng Đẫy.

Đây là 3 trận đấu có tính chất quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đặc biệt là ở 2 trận đấu giữa Thanh Hóa vs CAHN và Hà Nội FC vs Nam Định. Hiện tại, Thanh Hóa với CAHN đang bám sát Nam Định trong cuộc đua giành ngôi vương.

Trong khi đó, Hà Nội FC hiện kém Nam Định 10 điểm nên buộc phải giành kết quả thuận lợi ở vòng 14 nếu như không muốn sớm giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch năm nay.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn