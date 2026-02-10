Những sai lầm cần tránh khi thiết kế phòng ngủ

Nhiều người có thói quen chỉ lắp một chiếc đèn trần lớn ở giữa phòng. Sai lầm này khiến không gian trở nên đơn điệu và đôi khi quá chói mắt khi cần thư giãn. Ảnh: Evolve Artisanal
Giải pháp là áp dụng công thức ánh sáng đa lớp. Kết hợp đèn trần (ánh sáng tổng thể), đèn đầu giường (ánh sáng chức năng để đọc sách) và đèn led hắt khe tường (ánh sáng trang trí). Ảnh: Evolve Artisanal
Chiếc giường quá lớn trong một căn phòng nhỏ sẽ gây cảm giác ngột ngạt, cản trở lối đi. Ảnh: Metercube
Ngược lại, chiếc giường quá nhỏ lại khiến trải nghiệm nghỉ ngơi không thoải mái. Ảnh: House Beautiful
Một phòng ngủ đẹp nhưng ồn ào và bí bách không thể gọi là phòng ngủ tốt. Sai lầm nhiều người mắc phải là bỏ qua hệ thống cửa cách âm hoặc không chú trọng đến hướng gió. Ảnh: Home
Giải pháp là sử dụng rèm vải dày để hỗ trợ tiêu âm và cản sáng tuyệt đối. Ảnh: Home
Một lỗi phổ biến hiện nay là tận dụng phòng ngủ để đồ đạc bừa bãi hoặc đặt bàn làm việc quá gần giường. Sự lộn xộn về thị giác khiến não bộ không thể thư giãn. Ảnh: Halman Thompson
Do đó, hãy giữ phòng ngủ tối giản nhất có thể. Nếu bắt buộc phải làm việc trong phòng ngủ, hãy sử dụng vách ngăn nhẹ hoặc bình phong để tách biệt chỗ ngủ và góc làm việc. Ảnh: LTM Energy
Sẽ thật sai lầm nếu sử dụng gam màu nóng rực rỡ như đỏ tươi, cam cháy hay vàng chanh trong phòng ngủ. Những màu này có tính kích thích mạnh, khiến nhịp tim tăng nhẹ và não bộ hưng phấn - điều tối kỵ khi cần thư giãn. Ảnh: Homes & Gardens
Trái lại, một số người lạm dụng tông màu quá tối (đen, xám đậm) cho toàn bộ căn phòng. Về lâu dài, gam màu này dễ gây cảm giác u uất, nặng nề vào mỗi buổi sáng thức dậy. Ảnh: Design Cafe
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn