Những người dân nào cần đổi giấy phép lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an?

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo thông tư quy định về việc cấp, đổi và cấp lại giấy phép lái xe, trong đó bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến hình thức cấp giấy phép cũng như các trường hợp người dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.

Theo dự thảo, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, đồng thời chỉ phát hành bản vật liệu PET khi người dân có nhu cầu. Việc triển khai giấy phép lái xe điện tử được kỳ vọng giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong lưu trữ, tra cứu thông tin khi tham gia giao thông, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Liên quan đến các trường hợp phải đổi giấy phép lái xe, dự thảo nêu rõ: người Việt Nam và người nước ngoài đã được cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam trên cơ sở đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi giấy phép hết hạn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng, sẽ phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp thông tin cá nhân ghi trên giấy phép lái xe như ngày/tháng/năm sinh, họ tên, tên đệm hoặc quốc tịch có sai lệch so với dữ liệu trên căn cước công dân/căn cước, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mới nhằm bảo đảm sự thống nhất với dữ liệu cá nhân hiện hành.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần hồ sơ trong thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, giấy khám sức khỏe của người lái xe phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định pháp luật cấp và còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. Người thực hiện thủ tục cũng cần cung cấp thêm các giấy tờ liên quan để đối chiếu thông tin trong những trường hợp thuộc diện quy định.

Đáng chú ý, đối với trường hợp giấy phép lái xe quá hạn dưới 1 tháng do nguyên nhân ốm đau, dự thảo yêu cầu phải có giấy xác nhận hoặc hồ sơ, giấy tờ chứng minh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản trở lên cấp. Nếu giấy phép quá hạn do ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, người dân cần có xác nhận của chính quyền địa phương làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Ban soạn thảo nhấn mạnh, việc cấp đổi giấy phép lái xe nhằm bảo đảm đồng bộ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh khi giấy phép không còn rõ ràng, thiếu thông tin hoặc không phù hợp với dữ liệu cá nhân.

Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân để hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi chính thức ban hành theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Thanh niên Việt