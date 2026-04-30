Những lời kể ám ảnh sau thảm kịch tàu hỏa ở Indonesia khiến 16 phụ nữ thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Indonesia - Ảnh: AFP

Những tiếng va chạm chát chúa, toa tàu bị bóp méo và những thân người chồng chất lên nhau - đó là những gì còn ám ảnh các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng.

Sự việc xảy ra tối 27-4 tại Bekasi, khu vực giáp Jakarta, khi một chiếc taxi điện của Hãng Green SM chi nhánh Indonesia bất ngờ dừng tại điểm giao cắt đường sắt gần ga Bekasi Timur. Sự cố này buộc một đoàn tàu ngoại ô phải dừng lại trên đường ray.

Không lâu sau đó, một đoàn tàu đường dài chạy tuyến Jakarta - Surabaya đã lao tới và đâm trực diện vào đoàn tàu đang dừng, gây ra va chạm nghiêm trọng.

Không ai kịp thoát, mọi người đè lên nhau

"Tôi nghĩ mình sẽ chết".

Đó là câu đầu tiên cô Sausan Sarifah (29 tuổi) run rẩy thuật lại những gì đã xảy ra tối 27-4, từ giường bệnh tại Bekasi, nơi cô đang điều trị gãy tay và vết thương sâu ở đùi.

Trên chuyến tàu ngoại ô quen thuộc đưa cô về nhà sau giờ làm, mọi thứ tưởng chừng bình thường cho đến khi đoàn tàu bất ngờ dừng lại. Chỉ vài giây sau, một đoàn tàu đường dài lao tới từ phía sau.

"Có hai thông báo, mọi người chuẩn bị xuống tàu. Rồi đột nhiên tiếng đầu máy vang lên rất lớn", cô kể. "Không ai kịp chạy. Tất cả bị dồn lại trong toa. Người đè lên người. Tôi không biết người nằm dưới mình ra sao nữa".

Cú va chạm đã nghiền nát toa cuối - toa dành riêng cho phụ nữ. Trong bóng tối và hỗn loạn, Sausan nói cô sợ bị ngạt thở giữa "đống người chồng chất" và không biết những người bị kẹt phía dưới có sống sót hay không.

"Tạ ơn Chúa, tôi ở phía trên nên được đưa ra ngoài nhanh hơn", cô nói.

Lực lượng cứu hộ Indonesia làm việc tại hiện trường - Ảnh: AFP

Ngoài hiện trường, lực lượng cứu hộ phải làm việc xuyên đêm, cạy từng mảng kim loại để tiếp cận nạn nhân. Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia, cho biết đây là một chiến dịch đặc biệt khó khăn.

"Có những người vẫn còn sống nhưng bị kẹt dưới cấu trúc tàu. Chúng tôi phải giải cứu rất thận trọng", ông nói.

Chiến dịch kéo dài gần 12 giờ mới hoàn tất. Đến ngày 29-4, số người thiệt mạng đã tăng lên 16, sau khi thêm một người qua đời tại bệnh viện. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ trên đoàn tàu ngoại ô, trong khi hơn 240 hành khách trên tàu đường dài đã được sơ tán an toàn.

Nỗi đau ở lại

Với gia đình của cô Harum Anjarsari, một trong những nạn nhân xấu số, vụ tai nạn không chỉ là tin tức - mà là mất mát không thể bù đắp.

Khi chồng cô gọi vào điện thoại, người bắt máy lại là nhân viên cứu hộ. Họ tìm thấy chiếc điện thoại trong đống đổ nát. Một ngày sau, Harum được xác nhận nằm trong số 16 nạn nhân thiệt mạng.

"Chị ấy là trụ cột kinh tế của gia đình", em trai cô, Aldyansah, nói về chị gái mình - người phụ nữ 30 tuổi, mẹ của hai con nhỏ, làm nhân viên bán mỹ phẩm tại một trung tâm thương mại ở Jakarta.

"Chị ấy rất chăm chỉ và giúp đỡ gia đình rất nhiều".

Người thân của cô Harum Anjasari đau buồn khi chờ nhận dạng thi thể nạn nhân - Ảnh: REUTERS

Tại cơ quan pháp y, nhiều gia đình bật khóc khi nhận thi thể người thân, trong khi những người khác vẫn chờ tin tức giữa hy vọng mong manh.

Harum cũng giống như hàng trăm nghìn phụ nữ khác - những người mỗi ngày chen chúc trên tuyến tàu ngoại ô nối Jakarta với các đô thị vệ tinh như Bekasi. Tuyến tàu này phục vụ hơn 1,1 triệu lượt khách mỗi ngày, trở thành phương tiện nhanh và rẻ nhất để họ mưu sinh.

"Có lúc đông đến mức ngạt thở, có người còn bật khóc", chị Nur Aisyah (31 tuổi), nhân viên văn phòng, cho biết. "Nhưng tôi vẫn phải đi, vì tôi cần kiếm sống".

Toa cuối - nơi được dành riêng cho phụ nữ để tránh quấy rối - lại trở thành nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ tai nạn.

Sau thảm kịch, nỗi sợ vẫn còn đeo bám những người đi làm mỗi ngày.

"Đến giờ tôi vẫn nghĩ về nó. Nếu hôm đó tôi có mặt trên chuyến tàu thì sao?", chị Dian Afridianti (34 tuổi) nói.

Chuyên gia giao thông Hafida Fahmiasari chia sẻ với Hãng tin Reuters phụ nữ phụ thuộc vào giao thông công cộng nhiều hơn vì chi phí thấp, trong khi nam giới thường có nhiều phương tiện cá nhân hơn.

Tổng thống Prabowo Subianto đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện ngay lập tức, đồng thời thừa nhận nhiều điểm giao cắt đường sắt và đường bộ tại nước này "không có người gác" và cần được nâng cấp khẩn cấp bằng chốt bảo vệ hoặc cầu vượt.

Tài xế taxi đã được lấy lời khai Liên quan đến chiếc taxi được cho là nguyên nhân gây ra chuỗi sự cố, Green SM Indonesia xác nhận phương tiện này thuộc đội xe của hãng. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, công ty cho biết đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho nhà chức trách và cam kết hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra. An toàn và minh bạch luôn là ưu tiên hàng đầu của Green SM. Theo Kompas, ngày 29-4, Đại tá Budi Hermanto, cục trưởng Cục Quan hệ công chúng Cảnh sát thủ đô Jakarta, cho biết tài xế taxi công nghệ Green SM liên quan đến vụ tai nạn đã được mời đến cơ quan cảnh sát làm việc trong hai ngày 28 và 29-4. Ông Budi nêu trong thông cáo: "Tài xế taxi công nghệ đã được lấy lời khai vào hôm qua và hôm nay". Ông cũng cho biết cơ quan điều tra sẽ thẩm vấn nhân viên của Công ty Đường sắt Indonesia, bao gồm lái tàu, nhân viên nhà ga và lực lượng cảnh sát chuyên trách đường sắt vào ngày 30-4. "Chúng tôi đang xem xét cả hai khả năng là có yếu tố lỗi con người hoặc trục trặc hệ thống liên lạc trong vận hành đường sắt", ông Budi cho biết. Theo ông, các đợt thẩm vấn trên nhằm dựng lại toàn bộ diễn biến và xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn liên hoàn

Tác giả: Hà Đào - Minh Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn