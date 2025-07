Những lá thư cảm ơn chân tình của người dân Nghệ An gửi tặng Công an xã

Chiều ngày 14/7, Công an xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An tiếp nhận một chiếc túi do anh Phạm Văn Bắc, trú tại thôn Hà Lương, xã Kim Bảng nhặt được và bàn giao, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên người nước ngoài cùng một số đồ dùng cá nhân và tiền mặt.

Công an xã Kim Bảng đã xác minh và tìm được chủ nhân tài sản nói trên là anh Jacquest Paul Zawistowshi (SN 1997), Quốc tịch Úc nên đã tiến hành phối hợp, xác minh, liên hệ để trả lại tài sản. Ngày 15/7, Công an xã Kim Bảng đã tiến hành trao trả lại đầy đủ tài sản cho anh Jacquest.

Anh Jacquest Paul Zawistowshi, Quốc tịch Úc vui mừng nhận lại tài sản tại Công an xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Nhận lại các loại tài sản của cá nhân, anh Jacquest cảm động. Nói lời cảm ơn, anh Jacquest xúc động cho biết: "Tôi rất biết ơn người dân và lực lượng Công an xã Kim Bảng đã tìm lại được tài sản của tôi bị mất. Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, từ tất cả người dân địa phương ở Việt Nam, tôi không biết liệu có bao giờ tìm lại được tài sản của mình đã mất hay không. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã hỗ trợ tìm lại đồ của tôi"!

Ngày 16/7, trực ban Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cũng đã nhận được lá thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị T. (SN 1950), trú tại khối 3, xã Tân Kỳ về việc đơn vị đã giúp bà không bị kẻ gian lừa chuyển số tiền 206 triệu đồng qua tài khoản.

Những lá thư cảm ơn người dân gửi đến lực lượng Công an xã tại Nghệ An sau khi vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp.

Trước đó, vào ngày 11/7, nhận được điện thoại từ một người lạ tự xưng là Cán bộ điều tra Bộ Công an thông báo tài khoản ngân hàng của bà T. có liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu bà T. chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản để phục điều tra, nếu không thực hiện theo sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự, gây ảnh hưởng đến người thân trong gia đình.

Lo sợ, người này đã đi đến ngân hàng để làm thủ tục chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản là 206 triệu đồng đến số tài khoản mà đối tượng cung cấp. Nhận thấy bà T. có dấu hiệu bất thường nên cán bộ ngân hàng đã báo vụ việc đến Công an xã Tân Kỳ.

Sau khi được giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, bà T. đã ngừng việc chuyển tiền. Trong lá thư cảm ơn, bà T. hết sức xúc động, gửi lời cảm ơn đến nhân viên ngân hàng và Công an xã Tân Kỳ đã có hành động kịp thời, nhanh chóng để bà không bị lừa mất số tiền 206 triệu đồng.

Công an xã Quế Phong tìm thấy cháu bé về với gia đình sau hơn 10 ngày mất tích.

Trước đó, ngày 10/7, Công an xã Tân Kỳ cũng đã nhận được thư của chị Nguyễn Thị Quý (SN 1973), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An về việc cảm ơn Công an xã Tân Kỳ đã giúp chị nhận lại số tiền được chuyển nhầm. Ngày 9/7, chị Quý đã chuyển nhầm số tiền 34,5 triệu đồng vào tài khoản của anh Hoàng Công Bình, trú tại xã Tân Kỳ. Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp với ngân hàng và xác minh được danh tính người chuyển nhầm là chị Quý nên đã liên hệ để trả lại tiền.

Ngày 9/7, anh Nguyễn Trung Hiếu, trú tại bản Ná Tọc, xã Quế Phong cũng đã viết tâm thư cảm ơn Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho quá trình nỗ lực tìm kiếm con trai anh này sau hơn 10 ngày mất tích.

Theo anh Hiếu, con trai là Nguyễn Phong Hưng (SN 2013) mất tích từ ngày 27/6, sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, đến ngày 8/7 gia đình quyết định trình báo và nhờ đến sợ giúp đỡ của lực lượng Công an xã.

Ông Trần Hữu Tân bị ốm nằm liệt giường được Công an xã Anh Sơn đến tận nhà làm CCCD và lá thứ cảm ơn lực lượng Công an xã từ người thân của ông Tân

Đại úy Thái Huy Hùng, Trưởng Công an xã cho biết, tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương vào cuộc. Không kể ngày đêm, toàn bộ lực lượng Công an xã đã được huy động phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ ANTT ở 31 khối, xóm, bản trên toàn xã để tổ chức tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 17h ngày 9/7, cháu Nguyễn Phong Hưng đã được lực lượng Công an tìm thấy an toàn tại khu vực gần hồ Chăm Lẻo, thuộc bản Hăn, xã Quế Phong.

Dịp này, Công an xã Anh Sơn cũng nhận được lá thư cảm ơn từ người thân của ông Trần Hữu Tân (SN 1964), trú tại thôn Cẩm Lợi, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An. Ông Tân là người cao tuổi, bị tai biến và nằm liệt giường suốt 8 tháng qua. Do thẻ CCCD đã hết hạn nên không thực hiện việc giao dịch hành chính và khám chữa bệnh được. Ngay sau khi nắm được thông tin, Chỉ huy Công an xã Anh Sơn đã chủ động cử cán bộ đến tận nhà ông Tân để hỗ trợ làm CCCD lưu động.

Ngày 9/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, Tổ CSGT - TT Công an xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An phát hiện cháu H.M (SN 2022) đi lạc tại khu vực xóm 5, xã Quảng Châu. Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở Công an xã để chăm sóc và nhanh chóng liên hệ với người nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông Hoàng Văn Hai, ông nội của cháu đã đến đơn vị và đón cháu về an toàn.

Ngay sau đó, gia đình cháu gửi thư cảm ơn các đồng chí Công an xã Quảng Châu đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và chăm sóc cháu, khẳng định việc làm này tuy nhỏ nhưng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện rõ hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ.

Không chỉ được nhân dân tin tưởng, yêu mến từ những hành động, nghĩa cử cao đẹp đó mà trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã tại Nghệ An đã liên tục “ghi điểm” trong mắt nhân dân khi sắc xanh màu lá mạ luôn đồng hành, túc trực sẵn tại bộ phận Một cửa của cấp xã; cũng như về tận thôn, bản để sẵn sàng hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất.

Hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã tại Nghệ An trong những ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp đã được cụ thể hóa bằng những lá thư cảm ơn rất chân tình, thiết thực từ người dân địa phương. Việc làm tuy nhỏ, song lan tỏa mỗi ngày đã tạo niềm tin cho người dân, đây cũng chính là nền tảng vững chắc để bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân