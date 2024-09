Những hình ảnh mới nhất nơi “rốn lũ” Quảng Bình: Hơn 400 nhà dân, chuồng trại ngập sâu trong lũ

Hiện nay các tuyến đường hướng vào Tân Hóa đều đang trong tình trạng ngập nước, có nơi đã bị tê liệt do nước dâng cao. Các ngầm tràn đi dọc theo TL559B từ Đồng Hới vào Tân Hóa bị nhiều thân cây chặn giữa đường do nước từ thượng nguồn mang về, ở một hướng khác do cầu chưa được xây xong, chiếc cầu tạm bắc qua sông cũng đã chìm sâu trong nước.