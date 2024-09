Mưa xối xả ở thượng nguồn, 'làng du lịch tốt nhất thế giới' ngập trong lũ

Nhà dân ở "Làng du lịch tốt nhất thế giới" Tân Hóa bị ngập sâu đến 2m sau đợt mưa xối xả vì hoàn lưu bão số 4 - Ảnh: Quốc Nam

Trưa 20-9, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đến thời điểm hiện tại hơn 400 hộ dân ở xã Tân Hóa - nơi được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" - đã bị ngập sâu sau một ngày đêm liên tục mưa xối xả.

Số liệu đo được tại 2 trạm ở thượng nguồn là Hóa Thanh và Hóa Sơn từ 0h ngày 19 đến 5h sáng ngày 20-9 cho thấy lượng mưa lần lượt là 633mm và 516mm. Đây đều là những khu vực thuộc vùng thượng nguồn của huyện Minh Hóa.

Người dân địa phương cho biết từ đêm 19-9 trời bắt đầu mưa xối xả. Đến khoảng rạng sáng 20-9 thì nước từ thượng nguồn đổ về cực nhanh khiến nhiều khu dân cư tại Tân Hóa bị ngập sâu. Nơi bị ngập sâu nhất lên đến hơn 2m. Hiện nước lũ đã cô lập một số khu vực tại xã này.

Toàn bộ hơn 400 hộ dân tại Tân Hóa đã bị cô lập vì mưa lũ - Ảnh: Quốc Nam

"Trời sáng nay vẫn còn tiếp tục mưa. Nếu mưa ở thượng nguồn tiếp tục mưa lớn thì xã này sẽ ngập toàn bộ và có thể lên đến hơn 3m nước", lãnh đạo xã Tân Hóa cho hay.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 10h sáng nay, mưa lũ đã làm hơn 400 nhà dân ở Tân Hóa bị ngập.

Tuy nhiên hiện phần lớn trong số hơn 700 hộ dân của xã Tân Hóa đã có nhà phao. Trước khi lũ lên, chính quyền đã khuyến cáo người dân chuyển tài sản và lương thực qua nhà phao để nổi theo nước nên đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Tân Hóa có địa hình nằm giữa những dãy núi đá vôi bao quanh. Đây là rốn lũ của huyện Minh Hóa nhiều năm qua vì nước từ thượng nguồn đổ về không thoát được.

Tháng 10-2023, Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

