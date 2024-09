Hà Tĩnh: Nước sông Ngàn Phố vượt báo động 2, nhiều nơi ngập sâu

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa có thông tin nhanh về lũ trên sông Ngàn Phố và cảnh báo lũ trên các sông Ngàn Sâu, sông La. Theo đó, lũ trên sông Ngàn Phố đã lên trên mức báo động (BĐ) 2, trên sông Ngàn Sâu và sông La đang tiếp tục lên nhưng mực nước đang ở mức dưới BĐ1.

Nước sông Ngàn Sâu dâng cao làm ngập cầu tràn vào bản Rào Tre. Ảnh: DQ

Mực nước lúc 13 giờ ngày 20/9 trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm là 11,87m (trên BĐ2: 0,37m); trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 11,44m (dưới BĐ1: 0,06m), tại trạm Hòa Duyệt: 7,28m (dưới BĐ1: 0,22m); sông La tại trạm Linh Cảm 2,48m (dưới BĐ1: 2,02m).

Dự báo trong 6 - 24 giờ tới lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức dưới BĐ3, sau đó ở xu thế xuống. Cảnh báo lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ thượng lưu sông có khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2; lũ trên sông La ở xu thế lên, đỉnh lũ khả năng ở mức BĐ1.

Hiện tại, nhiều tuyến đường, cầu bị ngập sâu. Như tại huyện Hương Sơn nước lũ lên nhanh, nguy cơ ngập lụt tại các thôn Trưng, thôn Kim Cương 1, Kim Cương 2, Hà Trai, Vũng Tròn thuộc xã Sơn Kim 1. Nước dâng nhanh cũng khiến một số cầu tràn bị ngập: Cầu tràn Trưng, Đại Kim (xã Sơn Kim 1), tràn Khe Sinh (xã Sơn Lĩnh), tràn Phố Tây (xã Sơn Tây).

Lực lượng chức năng phải cảnh báo và ngăn người dân đi qua khu vực nước sâu. Ảnh: CAHT

Đặc biệt, lũ đổ về khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao, nhấn chìm cầu Phố Giang (nối xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu). Hiện khu vực này đang cấm phương tiện lưu thông.

Tiếp đến, tại huyện Hương Khê cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre đã bị ngập nước sâu, gây chia cắt hoàn toàn. Tại huyện Vũ Quang mưa lớn, nước lũ dâng cao chia cắt nhiều tuyến đường dân sinh. Trước tình hình mưa lũ, sáng 20/9, đã có gần 12.000 học sinh trên địa bàn 2 huyện miền núi Hương Khê và Hương Sơn phải nghỉ học.

Công an huyện Hương Khê di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: CAHT

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã chủ động thực hiện các phương án để kịp thời ứng phó với mưa lũ. Đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân không đánh bắt cá khu vực nước ngập sâu, không trục vớt củi, trên các sông suối... đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho người dân qua lại, nhất là học sinh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do đã có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ngàn Phố đang lên nhanh nên khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. Cụ thể là các địa bàn: huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh. Đặc biệt ở các xã Sơn Giang, Sơn Trung, Quang Diệm, Sơn Bằng (Hương Sơn); xã Điền Mỹ, Hà Linh, Hương Liên, Hương Bình, Hương Đô, Hương Vĩnh (Hương Khê); xã Đức Lĩnh, Thọ Điền, Đức Bồng (Vũ Quang); xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh).

Ngoài ra, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm như: nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối và ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị. Lũ trên các sông suối gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bờ, bãi.

Tại huyện Vũ Quang, một số tuyến đường thuộc Quốc lộ 8 có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Ảnh: CAHT

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, đã dẫn đến tình trạng sạt lở đất, đá ven một số tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan quản lý đường bộ và ngành chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng đặt biển cảnh báo, hốt dọn đất đá tràn xuống mặt đường.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan quản lý đường bộ đang yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát để sớm phát hiện, xử lý các vị trí xảy ra sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở như: quốc lộ 8, quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 547, tỉnh lộ 551, tỉnh lộ 552... nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn