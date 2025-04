Những 'đại gia' nào trên sàn chứng khoán phải hứng rủi ro cao khi Mỹ tăng thuế?

Nhiều 'đại gia' trên sàn chứng khoán bị ảnh hưởng khi Mỹ áp thuế đối ứng cao với Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng 46% cho Việt Nam, thuộc nhóm quốc gia chịu thuế nhập khẩu cao hàng đầu, nằm ngoài mức dự báo của nhiều chuyên gia trên thị trường tài chính.

Bà Trần Thị Khánh Hiền - giám đốc khối nghiên cứu của Công ty Chứng khoán MB, cùng cộng sự, vừa đưa ra những phân tích liên quan đến cú sốc thuế quan này. Theo đó, thuế cao làm giảm sức cạnh tranh của các mặt hàng chủ chốt của Việt Nam vào thị trường Mỹ, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có mức thuế thấp hơn đáng kể như Trung Quốc (34%), Ấn Độ (26%), Thái Lan (37%)…

Chưa kể, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng là nước chịu mức thuế đối ứng cao, điều sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn FDI sản xuất đang dịch chuyển vào nước theo chiến lược Trung Quốc +1. Song song đó, tỉ giá sẽ chịu thêm sức ép do nước ta cần phải tăng cường nhập khẩu từ Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại.

Phía công ty chứng khoán nhìn nhận, mức tác động đến các ngành nghề sản xuất của nước ta sẽ khác nhau, phụ thuộc vào tỉ trọng xuất khẩu sang Mỹ trong tổng giá trị xuất khẩu, cũng như các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng còn có hiệu lực về mức thuế cam kết được áp dụng theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực tháng 12-2001.

Top mặt hàng và "đại gia" trên sàn chứng khoán bị ảnh hưởng lớn khi Mỹ áp thuế.

Đầu tiên, nhóm doanh nghiệp sản xuất máy tính - sản phẩm điện tử - linh kiện chủ yếu là khối FDI từ Mỹ như Intel, HP, Dell, Amkor. Đứng trước nguy cơ bị áp thuế đối ứng cao, các công ty này có thể chủ động dịch chuyển một phần sản xuất trong khâu hoàn thiện đóng gói sản phẩm sang các quốc gia bị đánh thuế đối ứng thấp hơn như Ấn Độ, Indonesia...

Như vậy, những doanh nghiệp niêm yết có khả năng chịu ảnh hưởng lớn từ làn sóng này là nhóm bất động sản khu công nghiệp.

Tương tự, đối với doanh nghiệp sản xuất máy móc - thiết bị - dụng cụ, chủ yếu là Rockwell Automation, First Solar. Đây cũng là các doanh nghiệp FDI từ Mỹ, ngoài ra còn một số công ty FDI từ Trung Quốc, Hong Kong. Tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp và vận tải logistics.

Sản phẩm dệt may gia công từ Việt Nam sẽ chịu nhiều bất lợi, khi hàng từ Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Sri Lanka... có các mức thuế đối ứng thấp hơn. Những "đại gia" dệt may Việt có tỉ trọng xuất khẩu sang Mỹ lớn sẽ chịu ảnh hưởng như may Sông Hồng (70%), TNG (50%), dệt may Thành Công (25%), sợi Thế Kỷ (10%).

Trong quá khứ với những lợi thế về giá thành rẻ nhờ chi phí nhân công và chi phí nguyên liệu rẻ, Việt Nam vươn lên tốp 3 nước nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiều nhất vào Mỹ. Nếu bị áp thuế đối ứng lên tới 46%, giá sản phẩm gỗ Việt sẽ mất đi tính cạnh tranh. Dó đó, doanh nghiệp niêm yết trong ngành này bị ảnh hưởng gồm Phú Tài và Sao Mai.

Nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, các năm trước nhiều hãng sản xuất giày dép đã dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam, trong đó có Nike, Ugg và Hoka, VF Corporation - sở hữu hãng Vans, Timberland.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ