Những 'cơn sóng dữ' nuốt chửng tuổi thơ của cô bé tội nghiệp

Tuổi thơ của cháu Dương Thúy Kiều, lớp 9, thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh là một chuỗi ngày dài mất mát.

Lên 3 tuổi, tiếng gọi "mẹ" chưa tròn vành rõ chữ đã vĩnh viễn lặng im trong vô vọng. Người mẹ bỏ đi, để lại đứa con gái nhỏ với người cha phụ hồ lam lũ. Thế rồi, năm 2018, khi em mới 8 tuổi, tai họa ập xuống. Người cha, bờ vai duy nhất, người vừa đóng vai cha, vừa gượng làm mẹ, đã gục ngã vì tai biến.

Cái chết của cha không chỉ là nỗi đau, mà là sự sụp đổ của cả thế giới.

Hành trình sống của em là chuỗi ngày chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi. Ông nội bị tai biến, rồi bà nội, người bà tần tảo cuối cùng, cũng đóng cửa cuộc đời vào năm 2021. Cô bé 11 tuổi khi ấy đã phải một tay chăm sóc ông nội bệnh tật.

Những buổi trưa hè, khi bạn bè cùng trang lứa được nghỉ ngơi, Kiều vội vã chạy về nhà lo cơm nước, thuốc thang cho ông. Đêm đêm, tiếng ho của ông và tiếng thở dài trong bóng tối là bạn cùng em.

Bé Kiều chăm ông nội, chỗ dựa còn lại của em những ngày ông bệnh nặng.

Và rồi, cú sốc cuối cùng cũng ập đến. Cách đây 2 tuần, ông nội, sợi dây ràng buộc cuối cùng với mái ấm gia đình, cũng ra đi sau những ngày tháng "đau lâu ốm dài". Căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi mình em. Những bữa cơm em nấu, giờ chỉ có một đôi đũa. Những đêm mưa bão, em co ro trong góc giường, không có ai để gọi, không có bàn tay ai vỗ về.

Bé Kiều đau đến khi trái tim ông nội ngừng đập.

Giữa bão tố cuộc đời, Thúy Kiều vẫn là một học sinh giỏi của trường THPT Cẩm Xuyên. Những điểm 10, những tấm giấy khen là minh chứng cho nghị lực phi thường. Nhưng đằng sau thành tích ấy là những đêm em thức trắng ôn bài vì sợ ác mộng, là những giọt nước mắt rơi trên trang vở khi nhìn các bạn có cha mẹ đưa đón.

Em đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng đã phải gánh trên vai những mất mát mà người lớn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Em cần lắm một bàn tay che chở, một vòng tay ấm áp, một mái ấm thực sự để những đêm đông không còn phải một mình co ro, để bữa cơm có thêm đôi đũa, để tiếng gọi "con" có người thưa lại.

Cô bé ngây thơ trong đám đám tang ông nội. 3 tuổi mẹ bỏ đi, 8 tuổi bố qua đời, sóng gió tuổi thơ tưởng thế đã là quá đủ với bé Kiều. Vậy mà cơn sóng cuộc đời chưa nỡ buông tha em...

Hãy cho em một cơ hội để được là một đứa trẻ, thay vì phải làm một người lớn cô đơn giữa thế giới mênh mông. Mỗi sự giúp đỡ của chúng ta hôm nay, có thể là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho tương lai của một đứa trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Mọi sự giúp đỡ bé Thúy Kiều xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT54

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn