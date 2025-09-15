Em bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

Em Trần Gia Linh. Ảnh: Dương Hoa

Ngọn lửa nhỏ giữa gian khó

Từ tháng 3/2025, Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng (68 Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức kết nối, triển khai mô hình “Nâng bước em đến trường” tại Điện Biên, với tổng số 18 học sinh (Báo GD&TĐ trực tiếp đỡ đầu 4/18) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi.

Gia Linh, 11 tuổi, sinh ra và lớn lên ở phường Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ (cũ). Khi mới 18 tháng tuổi, em đột ngột mất mẹ vì tai nạn giao thông. Đầu năm 2024, cha em lại đột ngột qua đời do đột quỵ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất đi điểm tựa tinh thần to lớn, em sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, chỉ trông vào quầy rau nhỏ đầu ngõ để mưu sinh.

Mùa Đông rét cắt da, mùa Hè nắng chang chang, bà Đào Thị Huyền - bà ngoại của Linh vẫn tảo tần gánh từng bó rau ra chợ. “Nó còn nhỏ mà chịu nhiều mất mát. Giờ mình già rồi, chỉ mong cháu học hành thành đạt, thoát cảnh cơ cực”, bà Huyền nghẹn ngào.

Ý thức rõ hoàn cảnh éo le của gia đình, Linh sớm biết tự lập: Nấu cơm, quét sân, chăm đàn gà, rửa bát, rồi theo bà ra chợ sắp xếp hàng hóa, cân đong từng mớ rau, củ quả. Vất vả là vậy nhưng em chưa một lần xao nhãng việc học. Ngày nào cũng đến lớp đúng giờ, chăm chỉ và giữ vững thành tích học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Cô Vũ Thị Lan - giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, nhận xét: “Gia Linh ngoan, lễ phép, hòa đồng, có nghị lực phi thường. Sách vở, bài giảng dường như là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất của em”.

Suốt 5 năm học tiểu học, Trần Gia Linh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ảnh: Dương Hoa

Nhân lên niềm hy vọng

Trong suốt 5 năm tiểu học, Gia Linh luôn đạt danh hiệu xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Ở lớp, em nổi bật bởi sự tập trung, tinh thần cầu tiến và năng nổ tham gia các hoạt động tập thể.

Các môn học đều được Linh yêu thích, nhưng cô bé đặc biệt say mê môn Tiếng Việt. Những giờ tập đọc, viết chính tả hay kể chuyện, em luôn là người xung phong trả lời các câu hỏi của giáo viên. Niềm yêu thích ấy lớn dần trong trái tim Linh, từng ngày nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo, trao truyền nguồn ánh sáng tri thức và lòng nhân ái tới các trẻ em.

“Em thấy nghề giáo thật đẹp và ý nghĩa. Em muốn dạy học cho các bạn nhỏ, giống như các thầy cô đã dạy em bây giờ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ đó”, Linh chia sẻ, ánh mắt trong veo ánh lên quyết tâm.

Bà Dương Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Thanh Trường, phường Điện Biên Phủ, khẳng định: “Gia Linh là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Dù hoàn cảnh đặc biệt, em vẫn học tập nghiêm túc, giàu tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Tôi tin em sẽ phát triển tốt và trở thành người có ích cho xã hội”.

Em Trần Gia Linh học bài tại nhà.

Chắp cánh ước mơ bằng tình yêu thương

Câu chuyện về cô bé mồ côi giàu nghị lực đã chạm đến nhiều tấm lòng. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” do Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng (68 Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức, Linh được nhận 500.000 đồng/tháng trong năm 2025. Cùng với suất học bổng còn có thêm món quà giản dị nhưng thiết thực: Bộ đồng phục tinh tươm, đôi dép mới, gạo, tập vở…

“Chúng tôi trân trọng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân dành cho học sinh khó khăn như Gia Linh. Sự quan tâm, hỗ trợ ấy không chỉ giảm gánh nặng kinh tế, mà còn truyền cảm hứng để các em có thêm động lực vượt qua thử thách”, bà Hoa chia sẻ.

Nhận được sự quan tâm, Linh xúc động: “Nhờ mọi người mà em có sách vở, đồng phục đẹp và thêm động lực mỗi ngày. Em sẽ học thật giỏi để sau này giúp lại những bạn có hoàn cảnh giống em”.

Khát vọng và quyết tâm vươn lên của Gia Linh đã thắp lên hình ảnh đẹp về một tâm hồn trẻ thơ kiên cường giữa mất mát, thiếu thốn. Dù hành trình phía trước còn lắm gian nan, nhưng bằng tình yêu thương của thầy cô, gia đình và cộng đồng, em đang từng bước hiện thực hóa ước mơ đứng trên bục giảng, trao đi niềm tin cho những học trò nghèo như chính em hôm nay.

Các “bố, mẹ” nhận đỡ đầu học sinh khó khăn: Anh Trịnh Công Sơn nhận đỡ đầu cháu Trần Gia Linh - học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học - THCS Thanh Trường, phường Điện Biên Phủ; Chị Trịnh Ngọc Hà nhận đỡ đầu học sinh Lò Đức Thành (5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Mơ) và Lường Thị Bảo Trâm (5 tuổi, Trường MN xã Mường Phăng); Chị Lưu Thị Hà nhận đỡ đầu học sinh Mùa Thị Dợ (3 tuổi, Mẫu giáo bé Nà Pen); Chị Hà Thị Tính nhận đỡ đầu học sinh Giàng Thị Kía (2 tuổi, Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nà Pen); Lò Minh Quân (4 tuổi, Mẫu giáo nhỡ bản Cang); Chị Nguyễn Thị Vân Nam nhận đỡ đầu học sinh Mùa Thị Nhung (1 tuổi, Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Nà Pen); Chị Nguyễn Thị Hồng nhận đỡ đầu học sinh Cứ Thị Húa (2 tuổi, Nhà trẻ Trung tâm); Chị Bùi Thị Thu Phương nhận đỡ đầu học sinh Cà Văn Viện (14 tuổi, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng); Chị Phạm Thúy Hoài nhận đỡ đầu học sinh Trần Ngọc Hân (13 tuổi, Trường THCS Trần Can); Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên nhận đỡ đầu học sinh Lường Thị Thủy (15 tuổi, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng) và Lò Văn Nam (14 tuổi, Trường THCS xã Nà Tấu); Chị Dương Thanh Thủy nhận đỡ đầu học sinh Bùi Thị Bảo Yến (10 tuổi; Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn) và Tòng Thị Yến Nhi (8 tuổi, Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn).

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn