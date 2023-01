Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2023

Ngày 22/11/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/1/2023.

Cơ quan quản lý giáo dục thực hiện đánh giá và công nhận thư viện đạt mức độ tiêu chuẩn theo một hoặc các phương thức: Thông qua báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện; trực tiếp đánh giá hoạt động tại thư viện; trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu. Đánh giá và công nhận thư viện trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) do phòng GD&ĐT thực hiện. Đánh giá và công nhận thư viện trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) do sở GD&ĐT thực hiện. Chu kỳ đánh giá và công nhận thư viện là 5 năm.

Kết quả đánh giá thư viện được sử dụng cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường mầm non, tiểu học, trung học, trường phổ thông có nhiều cấp học và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư, liên thông thư viện giữa các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) được thực hiện cùng cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện; giữa các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) với thư viện cấp xã, huyện trên cùng địa bàn. Liên thông thư viện giữa các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) được thực hiện cùng cấp học trên cùng địa bàn cấp huyện, tỉnh; giữa các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT) với thư viện cấp huyện, tỉnh trên cùng địa bàn.

Tăng thu nhập cho giáo viên tại TP Hồ Chí Minh Từ 1/1/2023, Nghị quyết về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập 2023 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực. Theo đó, trong năm 2023, giáo viên tại TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm là 1,8 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ theo Điều 1 Nghị quyết 27 năm 2022 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh. Cũng theo Nghị quyết này, Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018 trong năm 2023 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 54/2017/QH14 theo hệ số 1,8 nêu trên.

Tác giả: LV