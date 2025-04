Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 18 V-League 2024/2025

Ngày 9/4, Ban tổ chức V-League đã thông báo danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 18. Trong danh sách 7 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng 18 V-League 2024/2025 có 2 cầu thủ của HAGL.

Đó là trường hợp của Marciel người bị thẻ đỏ ở trận đấu tại vòng 17 V-League 2024/2025 trong trận thắng 4-0 Bình Dương. Cầu thủ thứ 2 của HAGL bị treo giò là Đình Lâm, do tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

HAGL thiệt quân ở chuyến làm khách trước CAHN ở vòng 18 V-League 2024/2025 (Ảnh: Dương Thuật).

Marciel và Đình Lâm là hai cầu thủ có vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật mà HLV Quang Trãi vận hành ở HAGL. Do đó, sự vắng mặt của hai cầu thủ này sẽ khiến sức mạnh của HAGL bị suy giảm ở trận đối đầu với CAHN.

Ngoài trường hợp của Marciel và Đình Lâm, những cầu thủ khác bị treo giò ở vòng 18 V-League 2024/2025 là Nguyễn Văn Hạnh (Hà Tĩnh), Lê Vũ Quốc Nhật (Quảng Nam), Trọng Hiếu (Bình Định), Đặng Anh Tuấn (Đà Nẵng) và Ngọc Hậu (CLB TP.HCM).

