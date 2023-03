Nhóm thiếu niên đứng bên quốc lộ ném vỡ kính hàng loạt xe khách

Ngày 4/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 5 đối tượng ném vỡ kính nhiều xe ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Xe ô tô khách bị nhóm thanh thiếu niên dùng đá ném vỡ kính.

Danh tính 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Khanh (SN 2005), Nguyễn Bảo Ng. (SN 2005) cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và 3 đối tượng cùng trú tại huyện Yên Thành gồm: Phạm Hoàng Ng. (SN 2009), Võ Huy Th. (SN 2007, cùng trú tại xã Phú Thành) và Nguyễn Anh T. (SN 2008, trú tại xã Đức Thành).

Trước đó, lúc 8h30 ngày 3/3, anh H.V.P. (SN 1980, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành) là lái xe của nhà xe K.H. đến Công an huyện Diễn Châu trình báo về việc lúc 0h10' cùng ngày anh điều khiển xe ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Yên thì bị một nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe. Rất may vụ việc không làm hành khách nào bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Nhóm thanh thiếu niên tại CQĐT.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng nêu trên về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, là thủ phạm ném vỡ kính xe ô tô khách do anh P. điều khiển.

Ngoài vụ việc ném vỡ kính của xe ô tô khách trên, các đối tượng còn thừa nhận đã nhặt đá bên đường ném làm hư hỏng 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Diễn Châu điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cảnh Huệ - Phú Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong