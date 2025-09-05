Nhóm nhạc nữ vướng tranh cãi vì mặc gợi dục

Những hình ảnh teaser gần đây của aespa để quảng bá cho ca khúc Rich Man gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên các diễn đàn, mạng xã hội ở Hàn Quốc. Lý do là trong loạt ảnh, các thành viên mặc trang phục táo bạo, nhạy cảm. Không chỉ trang phục, cách tạo dáng của các thành viên cũng bị chỉ trích là quá gợi dục. Trong tình huống đó, thành viên Karina mới đây đích thân lên tiếng về vấn đề này.

Trong lúc trò chuyện với người hâm mộ trên Weverse, Karina trấn an nhóm sẽ không mặc các trang phục đang gây tranh cãi lên sân khấu âm nhạc thời gian tới.

Trang phục và cách tạo dáng của aespa trong loạt ảnh mới gây tranh cãi. Ảnh: SM Entertainment.

“Với những bộ trang phục đã xuất hiện ở ảnh bìa album, chúng tôi sẽ không mặc chúng trong các chương trình âm nhạc nên đừng lo lắng. Ngủ ngon nhé”, Karina nói.

Trước đó, cư dân mạng Hàn Quốc trên diễn đàn TheQoo đã chỉ trích phong cách thời trang của aespa. Khán giả cho rằng những chiếc quần short và áo phông của 4 thành viên quá hở hang, không khác gì đồ lót. Kiểu trang phục này gợi nhớ hình ảnh các ngôi sao nhạc pop đầu những năm 2000 với phong cách hướng đến khán giả nam. Thậm chí, một số người cho rằng SM Entertainment dường như tập trung vào việc chiều lòng người hâm mộ nam hơn là cộng đồng fan cốt lõi của aespa.

aespa gồm 4 thành viên, trực thuộc SM Entertainment. Họ hiện là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với các ca khúc như Next Level, Whiplash, Dirty Work… Âm nhạc của nhóm nổi bật với âm thanh điện tử, phong cách mới mẻ, khác biệt so với thị trường Kpop.

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: znews.vn