Triệt phá đường dây tiền số CVX quy mô toàn quốc, bắt "ông trùm" Lê Trung Hiếu

Xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp; thành lập chuỗi công ty cổ phần công nghệ và đầu tư, xây dựng mạng lưới đa cấp nhiều tầng; tạo lập giá trị ảo cho “đồng tiền số CVX” với kỳ vọng tăng trưởng gấp 10, thậm chí 100 lần… Đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi đã được các đối tượng giăng ra khiến cho hơn 3.000 người trên cả nước tin tưởng, sập bẫy và góp vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng; nhiều người thậm chí đi vay lãi hàng tỷ đồng để đầu tư vào “đồng tiền số CVX”.

Sau nhiều ngày theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá nhiều cơ sở trên cả nước; trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Truyền thông, quảng bá hệ sinh thái CANVANEX. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Dựng vỏ bọc doanh nghiệp, tạo “đồng tiền số” ảo để lừa hơn 3.000 nhà đầu tư

Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” sử dụng công nghệ Blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư đã thu hút lượng lớn người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia. Với triết lý “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”, các đối tượng đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn sau 365 ngày đầu tư lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi bền vững đến đời con cháu.

Khám xét trụ sở làm việc của các đối tượng tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Một bị hại ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thông tin: “Nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Cùng với đó, nếu vào tiền hồi đầu năm thì sau 1 năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng, đến nay 1 năm rồi vẫn chưa thấy tiền đâu”.

Tiếp tục xác minh, Cơ quan Công an thu thập được những thông tin, tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.

Cơ quan điều tra ấy lời khai đối tượng Lê Trung Hiếu. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 326C để đấu tranh. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng đều là người có học thức nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, có tổ chức rất chặt chẽ gây không ít khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban chuyên án, các đơn vị đã áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Thông tin thêm về vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đơn vị phối hợp với các lực lượng thành lập nhiều Tổ công tác, tiến hành điều tra, xác minh, triệu tập các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt thu thập tài liệu, chứng cứ, thiết bị, dữ liệu điện tử… Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che dấu hành vi phạm tội rất tinh vi, số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng”.

Cơ quan Công an thu giữ tài liệu, thiết bị liên quan. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Từ các nguồn thông tin xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Hiếu thành lập 4 Công ty, gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội do chính đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX” trên “sàn” CANVANEX. Song địa điểm hoạt động chính của các đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

"Đột kích", thu giữ nhiều tài sản và hệ thống máy chủ vận hành “sàn” CVX

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các Tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành “sàn” điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…

Giao diện Trang web http://id.canvanex.com. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận: “Do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, bản thân đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác”.

Theo khai nhận của các đối tượng, hệ thống hoạt động như sau, đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo Cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo quy mô lớn để thu hút nhà đầu tư. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Theo đó, các Công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thương. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo Cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quản bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng phạm tội. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo Cấp cao trong hệ thống khai nhận: “Ai là Leader thì nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1 mà F1 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%; khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%, F1 được 10%. Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được Công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thực tế Công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận”.

Tài liệu từ Cơ quan Công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để góp phần giúp Cơ quan Công an điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn