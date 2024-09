Nhìn lại vụ mẹ vợ chết dưới tay con rể vì một câu mắng

Thông tin về vụ án lập tức được báo về Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, công an xác định bà L. đã tử vong tại phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Ở khu vực bếp, cơ quan điều tra tìm thấy 1 con dao bầu phần thân và lưỡi bị gãy rời. Quá trình khám nghiệm, công an nhận định hung thủ đã vào nhà bằng cách bám vào cột thu lôi để lên tầng tum, từ đây đối tượng mở cửa tum và đi xuống qua chiếc thang tre để sẵn tại đó.(Ảnh minh họa, nguồn internet)