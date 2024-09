Hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn", một thanh niên bị đâm chết

Trước đó, trưa ngày 1/9, Cường và Tân đang nhậu tại nhà của Cường ở ấp 2, xã Hưng Long thì Cường nhận được điện thoại của anh T. (SN 1995, quê Bạc Liêu), hẹn gặp nhau tại bãi đất trống trên đường T10 để nói chuyện.

Nghi can Nguyễn Văn Tân.

Do đã có mâu thuẫn từ trước nên cả 3 xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, T. lấy con dao chuẩn bị sẵn để tấn công thì bị Cường giật được, đâm vào người T.

Dù đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng T. đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Cường chạy đến quán cà phê gần chợ đầu mối Bình Điền lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Bước đầu, Tân và Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tỷ Huỳnh - Bảo Trân

Nguồn tin: vov.vn