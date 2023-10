Nhiều trẻ em, thiếu nữ bị lừa thông qua mạng xã hội

Mới đây, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Vĩ Khang (SN 2003, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (SN 1995, quê Bình Dương), Lê Võ Trúc Kha (SN 2003, quê An Giang) về hành vi giữ người trái pháp luật. Để lừa các nạn nhân, 3 đối tượng trên lập các tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển nữ tiếp viên làm việc tại các quán karaoke, massage nhằm được hưởng "hoa hồng" từ các cơ sở này.

3 đối tượng giam giữ cháu gái 12 tuổi để bán cho quán karaoke, massage.

Sau khi đọc được thông tin trên, T. (12 tuổi, quê Kiên Giang) đã liên hệ và đến Bình Dương gặp Khang nhờ tìm việc. Trong thời gian chờ tìm việc làm, T. được Khang sắp xếp ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn Bến Cát. Sợ T. bỏ trốn, Khang cùng đồng bọn thay nhau canh giữ, không cho cho T. ra ngoài. Thấy bất thường, T. đã gọi điện cầu cứu đến Công an phường Thới Hòa.

Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng. Trước đó, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ 3 đối tượng Phan Đình Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Đức Tú (SN 2004) và Đậu Thị Ly Ly (SN 2004) cùng quê tỉnh Đắk Lắk cũng về hành vi giữ người trái pháp luật. Ba đối tượng này cũng gạ "con mồi" thông qua tài khoản mạng xã hội để rao tuyển làm việc nhẹ, lương cao. Khoảng đầu tháng 7/2023, có 3 cô gái đọc được thông tin nên liên hệ và nhờ đối tượng Phan Đình Nghĩa đưa vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Hàng ngày, khi hết giờ phục vụ khách, Nghĩa phân công cho Tú, Ly đưa đón 3 người cô gái về một căn nhà trọ tại khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Thấy việc làm không đàng hoàng, thường xuyên tiếp khách sàm sỡ nên ba cô gái quyết định bỏ trốn. Nghĩa cùng đồng bọn truy tìm được, bắt về giam giữ, canh gác không cho ra ngoài và ép ký giấy vay nợ 3,5 triệu/người.

Nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Thới Hoà đã kiểm tra hành chính căn hộ do Nghĩa thuê, giải cứu các cô gái và bắt giữ các đối tượng. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, mục đích giữ nhóm 3 người cô gái trên là để tiếp tục ép làm tiếp viên cho quán karaoke để hưởng hoa hồng từ chủ quán.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hết sức tỉnh táo khi để con cái mình đi xin việc ở nơi xa, thông qua thông tin tuyển dụng trên các mạng xã hội. Vì không có bất cứ cơ sở làm ăn chân chính nào lại trả cho nhân viên phục vụ với mức lương "khủng" cả và cũng không thể tìm đâu ra công việc của một lao động phổ thông chỉ cần ngồi chơi… kiếm tiền hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh bị lừa "việc nhẹ lương cao", nhiều trẻ em còn bị các đối tượng xấu làm quen qua mạng xã hội để xâm hại tình dục. Ngày 3/10/2023, qua tin báo của người dân, Công an TP Dĩ An tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiếu (SN 1988, quê Cà Mau) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai, quen biết với cháu V (12 tuổi) qua mạng xã hội. Sau thời gian gạ gẫm, Hiếu đã dụ dỗ và nhiều lần quan hệ tình dục với V. Biết chuyện, gia đình V. đã tố cáo đến cơ quan Công an. Một bé gái khác cũng 12 tuổi là cháu L.H.M, ngụ phường Thới Hòa (thi xã Bến Cát) bị đối tượng P.H.T dụ dỗ yêu đương. Lợi dụng lúc mẹ của M. không có ở nhà, T. đến nhà rồi quan hệ tình dục với bé M. và bị phát hiện ngay sau đó.

Để giảm thiểu loại tội phạm này và đảm bảo an toàn cho con em mình, cơ quan Công an đề nghị quý phụ huynh cần có thời gian quan tâm, chăm sóc cho con em mình, tìm hiểu tâm lý con theo từng độ tuổi, chia sẻ với con về giới tính, tình dục tuổi mới lớn. Đối với nhà trường, Hội phụ nữ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho con em về tâm sinh lý, kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục bằng nhiều hình thức đa dạng để các em nắm bắt và phòng trách bị xâm hại. Đối với chủ nhà trọ cho thuê, nếu có trẻ em ở nhà trọ một mình mà có người lạ đến phải tìm hiểu rõ trước khi cho tiếp xúc nhằm phòng ngừa tội phạm đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Phương Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân