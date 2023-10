Kế toán trưởng bị lừa 600 triệu vì ham đầu tư online qua mạng xã hội

Chị Minh Xuân hiện đang là kế toán trưởng của một DN ở TP.Huế là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - tài chính, cũng từng trực tiếp khuyên ngăn nhiều người cảnh giác với lừa đảo online thế mà không ngờ một ngành lại là nạn nhân. Và cho đến bây giờ chị vẫn không hiểu vì sao mình lại dễ dàng bị lừa như vậy?.

Chị Xuân kể, cách đây vài tháng, khi đang làm việc tại công ty, chị nhận được lời mời chào đầu tư Prudential chứng chỉ quỹ với mức lợi nhuận hấp dẫn từ Zalo. Vì chủ quan và tin tưởng vào lời mời chào ngon ngọt, chị đã tham gia đầu tư để thu lời theo hướng dẫn của số đối tượng lừa đảo này”.

Nhiều nạn nhân bị "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được chị Xuân chia sẻ, đầu tiên bọn lừa đảo chỉ mời đầu tư thử với 100.000 đồng thu liền lợi nhuận 130.000 đồng; đầu tư 1.000.000 đồng thu vào hơn 1.300.000 đồng. Nghĩ rằng lợi nhuận cao, dễ dàng kiếm lợi nhuận 'khủng' mà có mất cũng không đáng kể nên chi quyết thử xem sao. Và đó là khởi đầu con đường đưa nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo này từ khi nào không hay.

“Cho đến khi chị chuyển cho các đối tượng số tiền gần 600 triệu đồng tiền đầu tư thì tôi mới vỡ lẽ đây chỉ là chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng”, Chị Xuân hối hận.

Anh Huy Quân, cũng là một trong những nạn nhân của việc đầu tư online chia sẻ, dù sự việc đã diễn ra khá lâu nhưng đến giờ anh vẫn hết sức bàng hoàng và dằn vặt lương tâm. Bởi vì một phút thiếu suy nghĩ, cả tin anh không những làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân mà còn làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình.

"Khi lên mạng xã hội tìm dịch vụ làm việc tại nhà mà không tìm hiểu kỹ nên tôi đã bị lừa mất gần 400 triệu đồng, thông qua việc đầu tư online", anh Quân thông tin thêm.

Thủ đoạn bạn đầu của bọn lừa đảo là chỉ mồi nạn nhân tham gia với số tiền nhỏ, lợi nhuận cao và chi trả rất đầy đủ. Chỉ khi thấy nạn nhân đầu tư số tiền lớn, người đầu tư dần say máu và đó chính là thời điểm ‘cá mắc câu’ thì chúng ngụy tạo nhiều lý do không cho nạn nhân rút tiền, cung cấp số tài khoản sai, đưa ra hệ thống lỗi, đặt sai lệnh, yêu cầu nạn nhân quỵ tiền vào nếu muốn rút vốn và lãi để tiếp tục chiếm đoạt. Nhiều nạn nhân đâm lao thì phải theo lao, vì tiếc tiền các nạn nhân ngày càng bị dẫn dắt, sa vào bẫy lừa đảo và giăng sẵn của số đối tượng này trên không gian mạng.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công tác đấu tranh, đơn vị nhận thấy các đối tượng thường mạo danh cơ quan chức năng như: cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, quân nhân... rồi làm quen qua mạng xã hội, tỏ tình yêu đương, hứa hẹn tặng quà có giá trị rất lớn rồi yêu cầu các nạn nhân chuyển các loại phí để nhận quà và sau đó chiếm đoạt.

"Ngoài ra, các đối tượng còn tạo một đường link có giao diện giả với giao diện của các cơ quan, doanh nghiệp hoặc các chương trình phát sóng trên vô tuyến và lợi dụng các công ty tài chính, tập đoàn kinh tế lớn ở nước ngoài để mời gọi đầu tư online trên không gian mạng với lợi nhuận rất cao", thượng tá Toàn nhấn mạnh.

Từ những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, liều lĩnh và hết sức nguy hiểm này, cơ quan Công an Thừa Thiên - Huế khuyến cáo, người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác với loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là khi tiếp cận môi trường mạng xã hội.

Tác giả: Nhật Quỳnh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn