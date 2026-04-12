Nhiều 'tên tuổi lớn' trong danh sách 108 doanh nghiệp Cục Thuế sẽ kiểm tra

Có tên nhiều ngân hàng, công ty bất động sản lớn trong danh sách kiểm tra thuế

Theo Quyết định số 446 về kế hoạch kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế, có 6 ngân hàng thương mại nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế gồm:

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ngoài ra còn có các công ty chứng khoán gồm: Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP chứng khoán VPS, Công ty CP quản lý quỹ Kỹ Thương.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn tại Hà Nội và TP.HCM cũng có tên như: Công ty TNHH phát triển bất động sản Masterise Homes, Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty CP địa ốc Bcons, Công ty CP Gamuda Land (HCMC), Công ty CP Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty TNHH bất động sản Thạch Bàn Lakeside, Công ty CP Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi, Công ty CP Capitaland - Hiền Đức, Công ty CP Tập đoàn đầu tư KLP…

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Vạn Hạnh, An Sinh cũng có tên trong danh sách

Danh sách doanh nghiệp trong diện kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế năm 2026 - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, còn có tên nhiều công ty thực phẩm, hàng tiêu dùng lớn như Công ty cổ phần LC Foods, Công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương.

Ba bệnh viện lớn là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cũng có tên trong danh sách kiểm tra chuyên ngành.

Kiểm tra chuyên ngành là gì? Là thay vì kiểm tra dàn trải, nhiều ngành, cơ quan thuế sẽ tập trung vào các ngành nóng, các ngành có phát sinh doanh thu lớn, phức tạp để kiểm tra.

Trước đó, 302 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỉ đồng trở lên nhưng lỗ liên tiếp trong hai năm 2023 - 2024, hoặc lãi mỏng, vẫn mở rộng đầu tư đã lọt "tầm ngắm" của cơ quan thuế và được đưa vào danh sách kiểm tra chuyên đề.

Trong đó hơn 100 doanh nghiệp do cơ quan thuế TP.HCM quản lý, như Công ty TNHH Lotteria Việt Nam, Công ty Mercedes-Benz Việt Nam, Công ty CP thương mại Nguyễn Kim, Công ty CP Tập đoàn VNG, Công ty TNHH điện tử Sharp Việt Nam…

Khoảng 40 doanh nghiệp thuộc quản lý của thuế Hà Nội, gồm Công ty TNHH liên doanh KFC Việt Nam, Công ty TNHH AEON Market Việt Nam, Công ty TNHH Toto Việt Nam, Công ty thương mại Bảo Long, Công ty CP Thanh toán điện tử VNPT…

Tác giả: Ánh Hồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ