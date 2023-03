Nhiều sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nộp đủ học phí nhưng vẫn bị... ghi nợ

Phản ánh trên Cổng hỗ trợ thông tin trực tuyến của DUT ngày 4/3, sinh viên V.N.H, lớp 18 THXD cho biết đã chuyển học phí “đồ án cầu BTCT” nhưng vẫn bị đánh dấu tích nợ học phí trên trang SV.DUT của trường. Tương tự, sinh viên N.V.N, lớp 18KTCLC2 cho biết ngày 11/11/2022, em đã nộp học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 với số tiền 10.189.000đ, nhưng đến nay vẫn nằm trong danh sách còn nợ.

Theo thông tin “Gửi các thầy cô Phòng Kế hoạch - Tài chính” của nhà trường, sinh viên V.D.T, khóa 21 QTMT phản ánh sáng 17/1/2023 đã nộp học phí trực tiếp cho thủ quỹ Lâm Thị Hồng Tâm bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, Tâm có in và đưa hóa đơn. Nhưng đến nay, trên trang web của trường vẫn chưa thể hiện số tiền mà sinh viên này đã đóng. Trước Tết nguyên đán không lâu, sinh viên H.K.S, lớp 18C4A cũng hoảng hốt khi tài khoản học tập cá nhân bị khóa trong khi cần phải điền thông tin 10 ngày trước thời điểm tốt nghiệp dù đã trực tiếp nộp học phí đầy đủ. lần liên hệ với Phòng Kế hoạch- Tài chính của nhà trường.

Một sinh viên đã nộp học phí và có phiếu thu tiền, nhưng vẫn bị đánh tích là nợ học phí.

Tương tự, sinh viên D.P.H, lớp 19 DTCLC1 cho biết đã nộp học phí của học kì 1 năm học 2022-2023 trong 2 đợt. Đợt 1 đăng ký nộp 50% và chuyển khoản số tiền 7.350.000đ qua tài khoản ngân hàng của DUT. Đợt 2 sinh viên này nộp trực tiếp 50% còn lại cho Tâm nhưng đến nay vẫn bị tích nợ.

Sinh viên H.C.H, cũng kiến nghị, mong Phòng Kế hoạch- Tài chính rà soát, kiểm tra giúp vì ngày 10/1/2023 đã đóng 25% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 nhưng đến nay trên trang SV.DUT vẫn chưa cập nhật.

Nhiều sinh viên càng lo lắng hơn khi đã đóng học phí nhưng vẫn trong danh sách nợ nhưng lại mất biên lai nộp tiền… Từ đầu năm 2022, đã có nhiều sinh viên hoàn thành học phí nhưng vẫn bị ghi nợ, thậm chí nhận được cảnh sẽ bị khóa tài khoản học tập và hủy đăng ký các môn học.

Trao đổi với báo chí ngày 4/3, đại diện lãnh đạo DUT cho biết nhà trường cam kết đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên đã nộp tiền học phí vào tài khoản cá nhân của thủ quỹ Lâm Thị Hồng Tâm. Nhà trường thông báo cho sinh viên đã chuyển tiền vào tài khoản của bà Tâm trên thì cung cấp thông tin lại cho trường.

Được biết tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên sẽ có các thông tin số tiền học phí mỗi bạn phải nộp, tiền đã nộp. Lãnh đạo nhà trường đề nghị những sinh viên có thắc mắc về học phí thì phản ánh, trường sẽ tổng hợp, xử lý và có sự giám sát của cấp trên, cơ quan chức năng.

"Nhà trường cam kết ba việc: Bảo đảm quyền lợi chính đáng của giảng viên, cán bộ viên chức. Bảo đảm quyền lợi chính đáng của sinh viên. Và bảo đảm đầy đủ các điều kiện giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học bình thường tại trường" - lãnh đạo Đại học Bách khoa Đà Nẵng khẳng định.

Một sinh viên được đề nghị chuyển học phí vào tài khoản ngân hàng của Lâm Thị Hồng Tâm.

Liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại DUT, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh (cựu hiệu trưởng), ông Hoàng Quang Huy, Trưởng Phòng kế hoạch - Tài chính và bà Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an cũng đã bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác định số tiền bị thất thoát lên đến 136 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ số tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng từ các bị can để khắc phục hậu quả vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân