Nhiều sai sót trong đấu giá đất tại Nghệ An

Trong quá trình thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản (ĐGTS) tại Nghệ An, Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) do việc thu tiền đặt trước, trả lại tiền đặt trước, thông báo đấu giá, tiến hành một số trình tự, thủ tục đấu giá không đúng quy định pháp luật. Một số tổ chức ĐGTS như Công ty Đấu giá hợp danh Quang Công Minh, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Thái Toàn Phương đã được nêu tên.