Nhiều quảng cáo trên Facebook, Google... vi phạm quy định

Theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ danh sách nội dung "sạch" trên mạng của Việt Nam (White List) gồm: báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được cấp giấy phép hoạt động và tiến tục mở rộng cho các website, tài khoản, kênh nội dung đăng ký thông tin để tham gia vào White List và sẽ được bộ xác nhận. Tại hội thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo, các đại lý quảng cáo, các nhãn hàng sử dụng White List để quảng cáo, vì lý do bộ danh sách này hiện nay đã phát triển đủ lớn, phong phú và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu quảng cáo an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp.