Nhiều nội dung cử tri quan tâm được làm rõ tại phiên thảo luận tại hội trường

Tại phiên thảo luận tại hội trường vào chiều nay, các đại biểu tiếp tục tập trung cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp năm 2026; cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường vào chiều 11/12

Nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường được quan tâm

Đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc – Tổ đại biểu số 14 đề nghị UBND tỉnh và các ngành quan tâm triển khai các dự án tái định cư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân ở miền núi

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền

Liên quan đến vấn đề bố trí đất tái định cư và xen ghép cho các hộ dân ở các vùng miền Tây vừa qua bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 3, số 5, số 10, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, sau cơn bão số 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 04 đoàn công tác lên các xã miền Tây để khảo sát vị trí làm khu tái định cư. Hiện nay, Sở đã khảo sát được 21 vị trí có thể xây dựng khu tái định cư trên địa bàn 15 xã, phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đang tích cực tham mưu để bố trí kinh phí cho các xã triển khai một số khu tái định cư thuộc diện cấp bách. Thời gian qua, đã có 101 hộ được bố trí dưới dạng xen ghép theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh; việc bố trí xen ghép được đánh giá là đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân hơn. Ngành đề nghị các địa phương hỗ trợ tích cực cho bà con để bố trí xen ghép cho người dân bị mất nhà cửa do bão, lũ lụt.

Đại biểu Vi Văn Quý – tổ đại biểu số 13 đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ thiệt hại do voi rừng gây ra cho người dân tại xã Mường Chọng, đây là vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết

Trả lời câu hỏi của đại biểu Vi Văn Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 10 – 12 cá thể voi, trong đó có 1 cá thể voi ở xã Mường Choong sống đơn lẻ và hàng năm đều có sự xung đột giữa người và voi. Về hỗ trợ thiệt hại sản xuất cho các hộ dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do cá thể voi phá hoại, trước mắt, đề nghị UBND xã Mường Chọng rà soát thiệt hại, kịp thời đánh giá, lập hồ sơ chi tiết trình UBND tỉnh và Sở Tài Chính để có hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại theo các quy định hiện hành. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách hợp lý để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, vừa đảm bảo công tác bảo tồn theo quy định của pháp luật.

Về phương án di dời cá thể voi sang khu vực Vườn quốc gia Pù Mát theo đề xuất của UBND huyện Quỳ Hợp trước đây, đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An chưa thể thực hiện được. Sở Nông nghiệp & Môi trường đã và đang đề xuất các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã khảo sát, tiếp tục nghiên cứu, điều tra đầy đủ về các yếu tố cần và đủ để triển khai việc di dời cá thể voi này sang địa bàn mới an toàn.

Cũng tại phiên thảo luận tại hội trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cũng đã làm rõ các nội dung mà các đại biểu kiến nghị tại phiên thảo luận tổ, gồm: Công tác vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải, khắc phục hậu quả sau thiên tai; tình trạng cây cối, cột điện gãy đổ nhưng không được xử lý kịp thời; việc giao hạn mức giao đất cho các tổ chức tôn giáo; việc triển khai nâng cấp dự án hồ chứa nước Khe Thị; đầu tư nạo vét cảng cá tại xã Hải Lộc…

Làm rõ về mục tiêu tăng trưởng đề ra năm 2026

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải phát biểu

Trao đổi, thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,44%, đứng thứ 13 cả nước và thứ 3 của khu vực Bắc Trung Bộ. Như vậy, tỉnh không đạt được mục tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra từ 9,5%-10,5% và cũng không đạt mục tiêu của Chính phủ giao là 9%. Tuy nhiên, với bối cảnh trong năm 2025 thì kết quả đạt 8,44% cũng là một sự nỗ lực lớn.

Trong năm 2025, Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, bão lũ gây ra. Thống kê sơ bộ về thiệt hại trên địa bàn khoảng 8.055 tỷ đồng, làm cho tốc độ tăng nông nghiệp của quý 3, quý 4 lần lượt là 0,89% và 0,74%, đây là kết quả rất thấp, thấp nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Tỷ trọng của nông nghiệp chiếm đến 20% GDP, cho nên kéo tốc độ tăng trưởng của tỉnh thấp xuống. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp có nhiều bất cập, nhiều lúng túng trong quá trình chỉ đạo điều hành nên tốc độ giải ngân vốn đầu tư cũng rất chậm.

Về đại biểu có băn khoăn việc UBND đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là từ 10,5% - 11,5%. Theo tư lệnh ngành Tài chính, việc đặt ra mục tiêu này có 02 nguyên nhân. Thứ nhất, hiện nay Chính phủ cũng dự kiến cho tốc độ tăng trưởng của cả nước trong năm 2026 là hai con số, tức là 10% trở lên. Nghệ An đặt ra mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX là 12%; năm 2026 là năm đầu tiến hành Nghị quyết Đại hội, với mức 10,5% - 11,5% là hoàn toàn phù hợp, không thể đưa thấp hơn, nếu đưa cao hơn thì cơ sở cũng rất khó.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Giai đoạn năm 2022 - 2025, Nghệ An luôn nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút đầu tư. Năm 2026, các nhà máy đi vào hoạt động nên sẽ tạo bước tăng trưởng. Các hạ tầng quan trọng của tỉnh cũng đã hoàn thành, như cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đại lộ Vinh - Cửa Lò, sân bay thì mở rộng nâng cấp hoàn thành.

Trong năm 2026, tỉnh sẽ triển khai rất nhiều chương trình, nhiều dự án lớn, như dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy… nên kỳ vọng cho mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 và cho cả giai đoạn tới là hoàn toàn có thể đạt được.

Năm 2025, thu ngân sách là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội; đạt được 26.506 tỷ đồng, bằng gần 150% dự toán và tăng dự kiến tăng 39%. Có ý kiến cho rằng kết quả thu ngân sách đạt cao nhưng chưa bền vững do cơ cấu nguồn thu tiền đất chiếm tỷ trọng quá lớn, theo Giám đốc Sở Tài chính, theo quy luật chung khi tăng tiền đất lên thì tỷ trọng của nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống. Việc nguồn thu tiền đất cao sẽ giúp tỉnh có dư địa để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu tốt hơn trong tương lai.

Tại phiên thảo luận hội trường, Giám đốc Sở Tài chính cũng chia sẻ với những khó khăn của các địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời khẳng định Sở Tài chính cố gắng để cân đối đảm bảo chi cho các xã, phường.

Về tốc độ tăng trưởng đề ra trong năm 2026, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, việc đề ra tốc độ tăng trưởng năm 2026 từ 10,5 - 11,5% là phù hợp. Bởi vì đây là năm đầu thực hiện chủ trương là tăng trưởng hai con số và một số dự án động lực của tỉnh đang ở giai đoạn bắt đầu. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư chậm. UBND tỉnh xem xét Sở, ngành nào tham mưu vấn đề chậm, chậm ở khâu nào thì phải chịu trách nhiệm để làm tốt hơn…

Mục tiêu năm 2026 là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tồn đọng đất đai cho nhân dân, không để xẩy ra tình trạng ngập nước tại thành phố Vinh (cũ)

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2025; đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2026.

Theo đó, năm 2026, UBND tỉnh xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Đó là, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp, y tế, giáo dục và đào tạo…

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 137 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; phấn đấu năm 2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư, đồng thời cắt giảm thủ tục pháp lý để phủ kín các khu và cụm công nghiệp. Phát triển đô thị Vinh - Cửa Lò - Hoàng Mai gắn với cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc. Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập và dự án Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn; hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao phía Tây và vùng ven biển. Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp, kinh tế biển, chuỗi giá trị thủy sản. Hoàn thành mục tiêu tỉnh cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới… Chủ tịch UBND tỉnh đã định hướng một số nội dung cụ thể cần tập trung trên các lĩnh vực; đồng thời khẳng định mục tiêu năm 2026 là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tồn đọng đất đai cho nhân dân, không để xẩy ra tình trạng ngập nước tại thành phố Vinh cũ.

Đồng hành, theo dõi và giám sát các hoạt động của UBND tỉnh, để cùng hệ thống chính trị của tỉnh nhà xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận phiên thảo luận tại hội trường

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn các vị đại biểu đã tích cực, chủ động tham gia và có những ý kiến sâu sát, phù hợp với thực tiễn và phản ánh đúng ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến với kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã phát biểu ý kiến mang định hướng trong chỉ đạo triển khai nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. HĐND tỉnh sẽ đồng hành, theo dõi và giám sát các hoạt động của UBND tỉnh, để cùng hệ thống chính trị của tỉnh nhà xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tại phiên thảo luận tại tổ và hội trường, đa số các ý kiến phát biểu đều đồng tình các báo cáo, dự thảo nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp, thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, đại biểu thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp UBND tỉnh đã đề ra. Qua thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, các đại biểu đề nghị sau khi Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh đề ra kế hoạch cụ thể triển khai 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo lộ trình phù hợp, khoa học để tổ chức thực hiện; đầu tư nguồn lực phù hợp để thực hiện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu này.

Về hoạt động của UBND tỉnh, các ý kiến thảo luận ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, kịp thời của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm bộ máy cấp xã hoạt động hiệu quả, thông suốt; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị cử tri.

Về hoạt động của HĐND tỉnh, các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá cao kết quả, sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh và tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực; giám sát việc triển khai thực hiện việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Tại phiên họp ngày 11/12, đường dây điện thoại trực tuyến tiếp nhận 20 lượt ý kiến của cử tri. Trong đó có 9 ý kiến đã được phản ánh tại kỳ họp trước; 11 ý kiến mới phản ánh 9 vấn đề thuộc 2 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng có 7 ý kiến; lĩnh vực giáo dục, chế độ, chính sách có 02 ý kiến. Bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 11 lượt công dân đến gửi đơn kiến nghị liên quan đến các nội dung: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; miễn, giảm tiền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn