Nhiều người thương vong trong vụ giẫm đạp ở miền Đông Ấn Độ

Nhiều người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh ngày 2/7/2024. Ảnh (tư liệu) minh họa: NDTV/TTXVN

Theo một cảnh sát địa phương, vụ giẫm đạp xảy ra khi một lượng lớn tín đồ tụ tập để cầu nguyện tại một ngôi đền ở quận Jehanabad. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

Mới đây nhất, đầu tháng 7, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại một buổi lễ của các tín đồ Hindu ở thành phố Hathras, cách thủ đô New Delhi khoảng 200 km về phía Đông Nam, khiến 121 người thiệt mạng. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ qua.

Các cuộc tụ họp tôn giáo tại Ấn Độ thường có nguy cơ cao xảy ra thiệt hại về người do những lỗ hổng về đảm bảo an toàn cũng như kỹ năng kém trong công tác quản lý đám đông. Ít nhất 112 người đã thiệt mạng năm 2016 sau một vụ nổ lớn do màn bắn pháo hoa chào Năm mới tại một ngôi đền của người Hindu.

115 tín đồ khác đã thiệt mạng vào năm 2013 trong một vụ giẫm đạp tại một cây cầu gần một ngôi đền ở Madhya Pradesh, sau khi có tin đồn rằng cây cầu sắp sập.

Năm 2008, 224 người hành hương đã thiệt mạng và trên 400 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một ngôi đền trên đỉnh đồi ở thành phố Jodhpur, phía Bắc nước này.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn