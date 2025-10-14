Công an phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng trong vụ án tiền số Antex của Shark Bình

Shark Bình (giữa) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và một số công ty liên quan.

Dùng uy tín và ảnh hưởng của bản thân đăng tải thông tin về dự án tiền ảo

Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, công an nhận thấy có phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định:

Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình (trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát tại hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antex với tổng số tiền 5 tỉ đồng, trong đó Bình góp 2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động dự án Antex như: trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên Internet phục vụ dự án.

Trong quá trình phát triển, các nghi phạm họp bàn và công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỉ "đồng tiền số Antex" (token) ra thị trường.

Từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).

Công an xác định từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - thông tin vụ án Shark Bình - Ảnh: DANH TRỌNG

Tạm giữ, phong tỏa khoảng 900 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.

Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3 tỉ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn NextTech. Công an đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - quận Đống Đa, Hà Nội; điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại 0983.794.570).

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ