Công an thông tin về quan hệ giữa Phương Oanh và Nguyễn Hòa Bình sau khi Shark Bình bị bắt

Chiều ngày 14/10, Công an Hà Nội thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch.

Bên cạnh những thông tin xoay quanh vụ việc Shark Bình bị bắt giữ, thông tin về tình trạng hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) và Phương Oanh cũng là vấn đề được dư luận quan tâm.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, "Đây là vấn đề dân sự. Cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì về vấn đề ly hôn giữa hai vợ chồng hay hoạt động khác. Hiện giờ ông Nguyễn Hòa Bình và vợ vẫn là quan hệ hôn nhân chính thức".

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.

