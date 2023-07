Nhiều khả năng xuất hiện thêm một cơn bão trong tháng 7

Ngày 19/7, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên dải hội tụ nhiệt đới hình thành bão Talim (bão số 1) vừa qua đã hình thành thêm các vùng xoáy thấp mới.

Khả năng trong 1-2 ngày tới vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão. Theo ông Lâm, khả năng cao đây sẽ là cơn bão số 2 ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày cuối tháng 7.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của rìa ra phía Nam hoàn lưu sau bão số 1 (bão Talim), miền Bắc tiếp tục có mưa, đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi...

Miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (19/7), ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai (20/7), mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực này với lượng mưa giảm hơn, ở mức 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ đêm 20-21/7, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; ngày 22-25/7, có mưa rào và giông rải rác; từ 23/7, mưa giảm dần ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa giông duy trì trong hôm nay với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thời tiết nhiều mưa, âm u khả năng duy trì đến khoảng ngày 21/7. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 24-26 độ C, trời mát về tối và đêm.

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và giông từ tối 19/7 đến hết ngày 21/7. Tổng lượng mưa dao động 40-70mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giông khả năng xuất hiện với lượng lớn trong ngày 19-20/7. Lượng mưa được dự báo 50-100mm, có nơi trên 120mm, tập trung vào chiều và đêm.

