Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Tham dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Ngô Văn Cương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo thị xã Thái Hòa và các đơn vị đồng hành liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình

Dưới sự khởi xướng và tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ đã phát triển sâu rộng, gắn sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm cũng đã trở thành một nội dung trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước với quy mô ngày càng được mở rộng, nội dung, hình thức luôn được đổi mới, sáng tạo, thiết thực và cụ thể.

Năm nay, Chiến dịch tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên với 1 chương trình và 4 chiến dịch nhánh gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh; diễn ra cao điểm từ ngày 01/6 - 31/8/2023 với phương châm “Rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững”.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Lãnh đạo tỉnh chứng kiến Lễ trao cờ lệnh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Trong Chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đề ra 13 chỉ tiêu và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó xác định rõ các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè chính là môi trường thực tiễn sinh động để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời đây cũng là mùa Chiến dịch đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội mới, là hoạt động cao điểm để các cấp bộ Đoàn, Hội cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào thực tiễn công tác Đoàn vả phong trào thanh thiếu nhi.

Một trong những điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 là chủ trương “3 liên kết” theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, bao gồm: Liên kết lực lượng giữa thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội…; liên kết địa bàn giữa nông thôn và đô thị, các vùng, miền, địa phương; liên kết cộng đồng giữa tổ chức Đoàn với các CLB, tổ, đội, nhóm tự phát, các tổ chức, cá nhân.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với các tổ chức, cá nhân đồng hành triển khai các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thể hiện tính liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị trong việc phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện cụ thể. Đó là, triển khai công trình xây dựng Nhà nhân ái, Nhà hạnh phúc cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng Nhà văn hóa kiểu mẫu, trao tặng các tài khoản thiết kế ấn phẩm tuyên truyền, tài khoản học tiếng Anh miễn phí cho học sinh, triển khai các gian hàng tuyên truyền về chuyển đổi số, thành lập đội trí thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 01 thôn, xóm, bản khó khăn để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần nhân rộng mô hình “Làng quê đáng sống”. Tổ chức Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu; Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện “Hành quân Xanh”, Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh, Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính...

Đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cùng toàn thể đoàn viên thanh niên phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích tình nguyện lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến dịch. Các hoạt động trong Chiến dịch phải được triển khai từ cơ sở và có tính hành động cao, tính lan tỏa rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, được xã hội và nhân dân quan tâm, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu trao các suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động theo hướng sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều phối các hoạt động thông qua Cổng thông tin kết nối các hoạt động tình nguyện để các hoạt động được đầu tư một cách hiệu quả, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong từng công trình, phần việc, mang lại hiệu quả, giá trị cao nhất. Bên cạnh đó, phương thức triển khai phải đảm bảo an toàn, chu đáo đối với các đội hình tình nguyện, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, biển đảo.

Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các cá nhân... nhằm tạo cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chiến dịch. Tiếp tục phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, đẩy mạnh các phong trào của tuổi trẻ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị, vừa gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế tại Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Thị xã Hoàng Mai trị giá 500 triệu đồng

“Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước, mỗi đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ tình nguyện sẽ biến tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, khí thế sẵn sàng của tuổi trẻ thành những công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng - xã hội, cùng chung tay góp sức để có một chiến dịch tình nguyện thành công. Mùa hè tình nguyện mới của thanh niên đã bắt đầu. Đây là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy thế mạnh vốn có, đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 thành công” – Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

*/ Hình ảnh các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Các đồng chí tham gia Lễ khởi công Nhà nhân ái tại phường Quang Phong

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Lãnh đạo tỉnh trao quà cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nam

Căn nhà hiện tại của hộ nghèo Phạm Văn Nam

Các đồng chí trao Công trình Nhà văn hóa số cho nhân dân khối chế biến Lâm sản 2 phường Quang Phong

Các đồng chí tham quan Nhà văn hóa khối chế biến Lâm sản 2 phường Quang Phong

Cũng trong dịp này, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã trao các công trình và suất quà ý nghĩa cho người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn