Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND

Lực lượng Tài chính Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh

Sáng 30/3/2026, lực lượng Tài chính Công an tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng Tài chính Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn



Tiếp đó, tại xã Thiên Nhẫn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Quán triệt sâu sắc lý luận, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, trong những năm qua, lực lượng Tài chính Công an tỉnh không ngừng nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đạt được, tập thể và cán bộ Đội Tài chính - Phòng Hậu cần vinh dự được lãnh đạo các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Lãnh đạo Phòng Hậu cần và chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đội Tài chính – Phòng Hậu cần thăm hỏi, trao quà tặng thế hệ lão thành làm công tác tài chính Công an Nghệ An qua các thời kỳ



Cùng ngày, Lãnh đạo Phòng Hậu cần và chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đội Tài chính – Phòng Hậu cần đến thăm hỏi, trao quà tặng thế hệ lão thành làm công tác tài chính Công an Nghệ An qua các thời kỳ. Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 03 đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ làm công tác tài chính; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các đồng chí trong quá trình phát triển của lực lượng Tài chính Công an Nghệ An.

Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tài chính Công an Nghệ An đối với thế hệ đi trước; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân.

Tác giả: Hồng Hạnh – Văn Hậu