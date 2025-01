Nhiều cô gái trẻ bị "ép" phục vụ "tươi mát" tại Karaoke Nice

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 22/12/2024, gần 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú đột kích, kiểm tra quán karaoke Nice, phát hiện một phòng hát có 4 khách nam cùng 2 nhân viên nữ (17 tuổi) của quán, mặc đồ xuyên thấu đang phục vụ rót bia, có hành động khiêu dâm cho khách.

Phạm Thanh Hùng (chủ quán Karaoke Nice) cùng các đối tượng Luyến, Phương, Linh (từ bên trái qua).

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 3 quản lý và 12 nhân viên nữ phục vụ; quản lý quán không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của quán nên cơ quan Công an lập biên bản kiểm tra, đưa tất cả những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Các quản lý của quán gồm: Lê Thị Luyến (SN 2003, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1996, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Phạm Trần Thảo Phương (Sn 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) khai nhận, ngày 22/12 có 4 khách nam vào hát và yêu cầu có nhân viên phục vụ. Sau khi sắp xếp phòng hát, thỏa thuận hình thức phục vụ, giá tiền, 4 khách nam đã yêu cầu 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu phục vụ. Khi lực lượng Công an vào kiểm tra tại phòng có 2 nhân viên nữ đang phục vụ khách.

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Phạm Thanh Hùng (SN 1981, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), chủ quán Nice để điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2024, Hùng và vợ Nguyễn Thị Thắm (SN 1978, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thuê lại quán karaoke Nice để kinh doanh. Sau đó, Hùng giao quán cho Luyến, Linh và Phương làm quản lý.

Để tăng thu nhập, Hùng chỉ đạo các nhân viên nữ phục vụ khiêu dâm cho khách với hình thức mặc đồ xuyên thấu, với giá "tiền bo" là 800.000 đồng/nhân viên, mặc váy body (mặc váy, áo bình thường) với giá tiền bo là 500.000 đồng/nhân viên phục vụ.

Mỗi lần nhân viên phục vụ, Hùng thu của mỗi nhân viên 100.000 đồng, số tiền còn lại Hùng giữ để trừ vào tiền nhân viên đang nợ mình, nếu ai bị khách phản ánh về thái độ phục vụ, sẽ bị Hùng phạt tiền hoặc chửi bới.

Những người liên quan cùng 12 cô gái được giải cứu tại quán karaoke Nice.

Trong 2 tháng (11 và 12/2024), Hùng đã đưa 12 nhân viên từ nơi khác về quán karaoke Nice để phục vụ kinh doanh, trong số đó có những nhân viên mới 13 - 15 tuổi. Hùng chỉ đạo Linh, Luyến và Phương quản lý, kiểm soát 12 nhân viên 24/24, không cho bất cứ ai ra khỏi quán nếu không có sự đồng ý của Hùng, nếu ai bỏ trốn sẽ bắt lại đánh đập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài xác định, hành vi của Hùng, Linh, Luyến, Phương xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân và có yếu tố cấu thành tội giữ người trái pháp luật. Ngày 29/12, Công an TP Đồng Xoài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam giam Hùng, Linh, Luyến, Phương để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn